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Dağlarında Çiçekler Açan İzmir'de Rahatça Ağlayabileceğiniz Birbirinden Güzel Mekanlar

Dağlarında Çiçekler Açan İzmir'de Rahatça Ağlayabileceğiniz Birbirinden Güzel Mekanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 23:33

İzmirliler susmayın, söyleyin! Siz de evde ağlamaktan sıkılmadınız mı? Dört duvar arasında ağla ağla nereye kadar? 

Biraz da İzmir'in güzel havasını içimize çekerek ağlayalım. 👇🏻

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Eğer şöyle bir havuzun içerisinde ağlama imkanınız yoksa, dört duvar içerisinde ağlamak artık sıkıcı bir hal almış olabilir.

Eğer şöyle bir havuzun içerisinde ağlama imkanınız yoksa, dört duvar içerisinde ağlamak artık sıkıcı bir hal almış olabilir.

Hele de İzmir gibi nadide bir kentimizde yaşıyorsanız, biraz buranın nimetlerinden faydalanmak gerek. Bir sosyal medya kullanıcısı, İzmir'de rahatça ağlayabileceğiniz mekanları listeledi.

İzmir'de ağlamak için önerilen ilk yer Karataş Karantina sahil arasındaki denize sıfır oturma yerleri oldu.

İzmir'de ağlamak için önerilen ilk yer Karataş Karantina sahil arasındaki denize sıfır oturma yerleri oldu.

Eğer denize düşme fobiniz yoksa, mekan önerilerinde kesinlikle birinci sırada.

Eğer denize düşme fobiniz yoksa, mekan önerilerinde kesinlikle birinci sırada.

Yalnız gözyaşlarınızı sildiğiniz peçeteleri çöpe atmayı unutmayalım. Oturamıyoruz sonra...

İkinci öneri ise Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için: doğayla iç içe Eğitim Fakültesi.

İkinci öneri ise Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için: doğayla iç içe Eğitim Fakültesi.

Bir de kulağınızda hafif bir müzik...Değmeyin keyfimize!

Ege Üniversitesi de ağlamak isteyen öğrencileri için oldukça nezih bir botanik bahçe tasarlamış.

Ege Üniversitesi de ağlamak isteyen öğrencileri için oldukça nezih bir botanik bahçe tasarlamış.

Pek kimsenin uğramadığı bu botanik bahçede, ağaçların arasında kendinizi özel hissedeceğiniz kesin.

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Kalabalıktan bir anda uzaklaşmak istediğinizde ise önerimiz Bornova, Büyük Park.

Kalabalıktan bir anda uzaklaşmak istediğinizde ise önerimiz Bornova, Büyük Park.

Tabii yaz ayları hariç!

Ben biraz daha yalnız kalmak, kedilerle köpeklerle vakit geçirmek istiyorum derseniz, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı tam size göre.

Ben biraz daha yalnız kalmak, kedilerle köpeklerle vakit geçirmek istiyorum derseniz, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı tam size göre.

Fakat el ele yürüyüş yapan çiftleri de görebileceğinizi şimdiden söyleyelim!

Listede Bostanlı gün batımı iskelesi de yer alıyor. "Ağlarken havalı görünmek isterseniz" denilerek konmuş bu listeye ancak bizim bazı tereddütlerimiz var.

Listede Bostanlı gün batımı iskelesi de yer alıyor. "Ağlarken havalı görünmek isterseniz" denilerek konmuş bu listeye ancak bizim bazı tereddütlerimiz var.

Oturacak bir yer bile bulmak zorken, insanlarla dip dibe oturarak ağlamak istemezsiniz herhalde?

Ve evet...Alsancak kordon. Durun heme ön yargılı yaklaşmayın. Sebebini öğrenince hak vereceksiniz.

Ve evet...Alsancak kordon. Durun heme ön yargılı yaklaşmayın. Sebebini öğrenince hak vereceksiniz.

'Ağlamaya ve birinin sizi dinlemesine ihtiyacınız varsa burası tam size göre bir yer, yanınıza her an biri peçeteyle gelip neyin var anlat diye sorabilir...'

Yalnız peçeteyle gelip cüzdanınla gitmeye çalışanlara dikkat! :(

Denizin sesini, ağaçların hışırtısını dinleyebileceğiniz, İzmir'in göbeğinde, kalabalıktan uzak o yer: İnciraltı Kent Ormanı

Denizin sesini, ağaçların hışırtısını dinleyebileceğiniz, İzmir'in göbeğinde, kalabalıktan uzak o yer: İnciraltı Kent Ormanı

Hem biraz yürüyüş yapmak hem de deniz havası almak istiyorsanız burası tam size göre. Yalnız haftasonunda piknikçi tayfayı unutmayın. Yok ben illa haftasonunda ağlayacağım diyorsanız, ormanın içerisinde biraz yürümenizi tavsiye ederiz.

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"Hem ağlarsınız hem karnınız doyar."

"Hem ağlarsınız hem karnınız doyar."

Bucalıların ağlamaya hakkı yok mu? Belki de en çok onların var...O zaman buyurunuz Buca Göletinde harika bir atmosfer içerisinde ağlamaya, sonrasında da karnınızı doyurmaya.

Ağlamak için özel bir mekan aramıyor, şöyle güzel bir otobüs yolculuğu olsa da kafamı cama yaslayıp ağlasam diyorsanız size de bir önerimiz var.

Ağlamak için özel bir mekan aramıyor, şöyle güzel bir otobüs yolculuğu olsa da kafamı cama yaslayıp ağlasam diyorsanız size de bir önerimiz var.

984 numaraları Urla- Fahrettin Altay hattını binip hem deniz manzarasının tadını çıkartabilir hem de doya doya ağlayabilirsiniz.

Buyurunuz detaylı incelemeye;

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