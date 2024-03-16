Dağlarında Çiçekler Açan İzmir'de Rahatça Ağlayabileceğiniz Birbirinden Güzel Mekanlar
Dağlarında Çiçekler Açan İzmir'de Rahatça Ağlayabileceğiniz Birbirinden Güzel Mekanlar
İzmirliler susmayın, söyleyin! Siz de evde ağlamaktan sıkılmadınız mı? Dört duvar arasında ağla ağla nereye kadar?
Biraz da İzmir'in güzel havasını içimize çekerek ağlayalım. 👇🏻
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Eğer şöyle bir havuzun içerisinde ağlama imkanınız yoksa, dört duvar içerisinde ağlamak artık sıkıcı bir hal almış olabilir.
İzmir'de ağlamak için önerilen ilk yer Karataş Karantina sahil arasındaki denize sıfır oturma yerleri oldu.
Eğer denize düşme fobiniz yoksa, mekan önerilerinde kesinlikle birinci sırada.
İkinci öneri ise Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için: doğayla iç içe Eğitim Fakültesi.
Ege Üniversitesi de ağlamak isteyen öğrencileri için oldukça nezih bir botanik bahçe tasarlamış.
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Kalabalıktan bir anda uzaklaşmak istediğinizde ise önerimiz Bornova, Büyük Park.
Ben biraz daha yalnız kalmak, kedilerle köpeklerle vakit geçirmek istiyorum derseniz, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı tam size göre.
Listede Bostanlı gün batımı iskelesi de yer alıyor. "Ağlarken havalı görünmek isterseniz" denilerek konmuş bu listeye ancak bizim bazı tereddütlerimiz var.
Ve evet...Alsancak kordon. Durun heme ön yargılı yaklaşmayın. Sebebini öğrenince hak vereceksiniz.
Denizin sesini, ağaçların hışırtısını dinleyebileceğiniz, İzmir'in göbeğinde, kalabalıktan uzak o yer: İnciraltı Kent Ormanı
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"Hem ağlarsınız hem karnınız doyar."
Ağlamak için özel bir mekan aramıyor, şöyle güzel bir otobüs yolculuğu olsa da kafamı cama yaslayıp ağlasam diyorsanız size de bir önerimiz var.
Buyurunuz detaylı incelemeye;
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