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7 Milyon Euro Karşılığında 2 Sene Çorum'da Yaşaması Teklif Edilen X Ahalisinden Çorum Şov

7 Milyon Euro Karşılığında 2 Sene Çorum'da Yaşaması Teklif Edilen X Ahalisinden Çorum Şov

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 14:10
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündemi, goygoyu gündemini de beraberinde getirdi. Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın yıllık 3,5 milyon euro maaş karşılığında Çorum FK'ya geleceği iddia edilmişti.

X'te ise '2 yılda 7 milyon euro kazanacaksınız ama Çorum'da yaşamak zorundasınız kabul eder miydiniz?' sorusu viral oldu.

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7 milyon euro karşılığında, Çorum'da 2 yıl.

7 milyon euro karşılığında, Çorum'da 2 yıl.

Aubameyang'ın Çorum FK'nın yıllık 3,5 milyon euro maaş içeren 2 senelik sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. 

Bu haberin ardından sosyal medyada viral olan sorulara bir yenisi daha eklendi.

"Çorum'da yaşayacaksın ama 2 yılda 7 milyon euro kazanacaksın."

"Çorum'da yaşayacaksın ama 2 yılda 7 milyon euro kazanacaksın."
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Çoktan taşındık bile.

Çoktan taşındık bile.
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Boss geldi :)

Boss geldi :)
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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