7 Milyon Euro Karşılığında 2 Sene Çorum'da Yaşaması Teklif Edilen X Ahalisinden Çorum Şov
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündemi, goygoyu gündemini de beraberinde getirdi. Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın yıllık 3,5 milyon euro maaş karşılığında Çorum FK'ya geleceği iddia edilmişti.
X'te ise '2 yılda 7 milyon euro kazanacaksınız ama Çorum'da yaşamak zorundasınız kabul eder miydiniz?' sorusu viral oldu.
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7 milyon euro karşılığında, Çorum'da 2 yıl.
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"Çorum'da yaşayacaksın ama 2 yılda 7 milyon euro kazanacaksın."
Çoktan taşındık bile.
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Boss geldi :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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