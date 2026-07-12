Değişmeyen Alaçatı Klişelerinden İhtiyacımız Olan Esnaf Dürüstlüğüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nasıl tanıyabildin?
Bu sıcakta hayatta kalmaya çalışan herkese selam olsun.
Ne bu heves kardeşim?
Onun sesiyle okudunuz değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnız kombin, kadın ya da erkek fark etmeksizin aynı.
Haklı bir isyan.
Ben yine de bu bilgiyi unutmak istiyorum.
Elma yedikten sonra 3 gündür yemek yemiyormuşçasına acıkan var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetişemiyoruz.
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın