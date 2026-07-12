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Değişmeyen Alaçatı Klişelerinden İhtiyacımız Olan Esnaf Dürüstlüğüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Değişmeyen Alaçatı Klişelerinden İhtiyacımız Olan Esnaf Dürüstlüğüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Nasıl tanıyabildin?

Nasıl tanıyabildin?
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Bu sıcakta hayatta kalmaya çalışan herkese selam olsun.

Bu sıcakta hayatta kalmaya çalışan herkese selam olsun.

Ne bu heves kardeşim?

Ne bu heves kardeşim?
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Onun sesiyle okudunuz değil mi?

Onun sesiyle okudunuz değil mi?
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Yalnız kombin, kadın ya da erkek fark etmeksizin aynı.

Yalnız kombin, kadın ya da erkek fark etmeksizin aynı.
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Haklı bir isyan.

Haklı bir isyan.
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Ben yine de bu bilgiyi unutmak istiyorum.

Ben yine de bu bilgiyi unutmak istiyorum.
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👇

Elma yedikten sonra 3 gündür yemek yemiyormuşçasına acıkan var mı?

Elma yedikten sonra 3 gündür yemek yemiyormuşçasına acıkan var mı?
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Yetişemiyoruz.

Yetişemiyoruz.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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