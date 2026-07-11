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Son Yılların Popüler Tatil Mekanı Alaçatı'daki Erkek Yoğunluğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son Yılların Popüler Tatil Mekanı Alaçatı'daki Erkek Yoğunluğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 22:24 Son Güncelleme: 11.07.2026 - 22:25

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Yaz, tatil ve eğlence denince akla ilk gelen popüler lokasyonlar, her sezon binlerce turisti ağırlayarak renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Ege'nin gözbebeği Çeşme ve onun tarihi dokusuyla ünlü beldesi Alaçatı, her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Ancak bu kez beldenin ünlü sokakları, alışılmışın dışındaki bir kalabalık tablosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedilen görüntülerde, Alaçatı'nın dar sokaklarındaki mekanlarda oturan ve yürüyen insanların oluşturduğu kalabalığın neredeyse tamamını erkeklerin oluşturduğu görüldü. Tıklım tıklım dolu olan masalarda ve yürüyüş yolunda göze çarpan nüfus dağılımı, mizahşörlerin diline düştü.

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"Dişi sinek bile yok"

"Dişi sinek bile yok"

Görüntülerde yer alan sokağın neredeyse tamamen erkeklerden oluşması ve kadın popülasyonunun azlığı, sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimileri böyle bir ortamda kadınların kendilerini güvende hissetmeyeceğinden onlara alan kalmadığını savunurken kimileri ise insanların nerede tatil yapacağına kimsenin karışamayacağını savundu. Yine de pek çok kişi bu dengesizliği rahatsız edici buldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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