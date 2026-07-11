Son Yılların Popüler Tatil Mekanı Alaçatı'daki Erkek Yoğunluğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaz, tatil ve eğlence denince akla ilk gelen popüler lokasyonlar, her sezon binlerce turisti ağırlayarak renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Ege'nin gözbebeği Çeşme ve onun tarihi dokusuyla ünlü beldesi Alaçatı, her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Ancak bu kez beldenin ünlü sokakları, alışılmışın dışındaki bir kalabalık tablosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedilen görüntülerde, Alaçatı'nın dar sokaklarındaki mekanlarda oturan ve yürüyen insanların oluşturduğu kalabalığın neredeyse tamamını erkeklerin oluşturduğu görüldü. Tıklım tıklım dolu olan masalarda ve yürüyüş yolunda göze çarpan nüfus dağılımı, mizahşörlerin diline düştü.