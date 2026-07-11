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Dünyanın En Gariban Kedisinden Bitmeyen NATO Mizahına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyanın En Gariban Kedisinden Bitmeyen NATO Mizahına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 18:34
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Tüm dünyanın yükü suratında.

Hepimizi maymun ettiler, sıra onlarda.

Hepimizi maymun ettiler, sıra onlarda.
twitter.com

Bu 'sadelik' kimin fikriydi?

Bu 'sadelik' kimin fikriydi?
twitter.com

Kesinlikle...

Kesinlikle...
twitter.com
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👇

NATO mizahı biraz daha devam edebilir mi?

Herkesin şoku kendine.

👇

Kime bu izahat?

Kime bu izahat?
twitter.com
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Kimin aklına geldi bu?

Kimin aklına geldi bu?
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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