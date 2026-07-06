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Kızına Düzenli Antrenman Yaptıran Bir Baba Günden Güne Gelişimini Paylaştı

Kızına Düzenli Antrenman Yaptıran Bir Baba Günden Güne Gelişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 13:42 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 14:25

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Disiplin ve süreklilik, yetişkinlerde olduğu kadar çocukların gelişiminde de en kilit rolü oynuyor. Erken yaşta edinilen spor alışkanlığı, sadece fiziksel gücü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı ve özgüveni de inşa ediyor. Kararlılıkla atılan her küçük adım, zamanla kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir başarı hikayesine dönüşebiliyor. Bu noktada ailenin desteği ve motivasyonu da büyük önem taşıyor. 

Kızına düzenli bir şekilde antrenman yaptıran bir baba, onun günden güne sergilediği muazzam gelişim sürecini paylaştı. İlk günlerde barfiks demirine tutunmakta bile zorlanan minik kızın, zamanla sınırları nasıl zorladığı net bir şekilde görüldü. Babasının rehberliğinde pes etmeden, her gün üzerine koyarak devam eden minik sporcunun bu yolculuğu, izleyen herkese disiplinin önemini bir kez daha kanıtladı. 

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Peki bu antrenman tam olarak ne sağlar?

Peki bu antrenman tam olarak ne sağlar?

Bu antrenman rutini, çocuğun fiziksel gelişimi üzerinde çok yönlü ve köklü bir temel inşa eder. Yer çekimine karşı uygulanan bu statik direnç, başta sırt, omuz ve biceps kasları olmak üzere tüm üst vücut anatomisini izometrik olarak güçlendirirken, demire tutunma zorunluluğu el bileği ve ön kol kaslarını kuvvetlendirerek muazzam bir kavrama gücü kazandırır. Aynı zamanda yer çekiminin yarattığı asılma etkisi omurga üzerindeki baskıyı azaltıp diskleri rahatlatarak duruş bozukluklarının önüne geçer ve havada dengede kalmaya çalışan merkez bölge kaslarını sürekli aktif tutarak atletik bir gövde yapısı oluşturur.

Madalyonun zihinsel ve nörolojik boyutu ise en az fiziksel kazanımlar kadar etkili. Erken yaşta bu tarz ilerleyici bir disiplinle tanışan çocukta sinir sistemi ile kaslar arasındaki koordinasyon maksimum seviyeye ulaşır ve beyin, değişen ağırlıklara karşı vücudu nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenerek güçlü bir motor beceri geliştirir. İlk günlerdeki isteksizliğin yerini aylarla gelen gözle görülür bir başarıya bırakması ise çocuğa erken yaşta sarsılmaz bir öz güven aşılar. Ona hayattaki en zorlu engellerin bile istikrarlı ve düzenli bir çalışmayla adım adım aşılabileceğini öğreten kalıcı bir zihinsel dayanıklılık kazandırır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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