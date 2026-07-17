Kayınpederinden 7 Milyonluk Ev Hediyesi Alan Damadın Tepkisi Tartışma Yarattı

Baba, kızına düğün hediyesi olarak 7 milyonluk bir ev satın aldı ve tapusunu da üstüne yaptı. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat damat, o evde oturamayacağını söyleyince işin rengi değişti.

“Yarın kavga ettiğimizde beni evden kovabileceğin bir yerde koca olamam” diyen damat, tapuya da ortak olamayınca kiraya çıkmak istedi. Satın alınan ev boş dururken, ev sahipleri kirada oturmaya başladı.

X kullanıcısının 'Paran yok, evin yok ama 7 milyonluk evi reddedecek kadar gururun var. Ben gerçekten karar veremedim. Bu adamın yaptığı eziklik mi, yoksa ilişkide güç dengesini korumaya çalışmak mı?' diyerek anlattığı bu olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.