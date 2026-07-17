Kayınpederinden 7 Milyonluk Ev Hediyesi Alan Damadın Tepkisi Tartışma Yarattı
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Evlilik, oldukça zahmetli bir süreç. Doğru eşi bulduğunuzu düşünsek bile geriye kalanlar oldukça yorucu. Sıfırdan bir ev kurmak hele ki bu zamanlarda hiç de kolay değil. Düğünü, kınası, gelinliği, kuaförü, beyaz eşyası, çeyizi, evi...
Haliyle çiftler arasında evliliğe hazırlık sürecinde tartışmalar hatta ayrılıklar olabiliyor.
Bu kez yaşanan fikir ayrılığı ise sosyal medya ahalisini de ikiye böldü.
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Bir X kullanıcısı, arkadaşının başından geçen olayı anlattı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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