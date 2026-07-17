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Kayınpederinden 7 Milyonluk Ev Hediyesi Alan Damadın Tepkisi Tartışma Yarattı

Kayınpederinden 7 Milyonluk Ev Hediyesi Alan Damadın Tepkisi Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 13:12
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Evlilik, oldukça zahmetli bir süreç. Doğru eşi bulduğunuzu düşünsek bile geriye kalanlar oldukça yorucu. Sıfırdan bir ev kurmak hele ki bu zamanlarda hiç de kolay değil. Düğünü, kınası, gelinliği, kuaförü, beyaz eşyası, çeyizi, evi...

Haliyle çiftler arasında evliliğe hazırlık sürecinde tartışmalar hatta ayrılıklar olabiliyor.

Bu kez yaşanan fikir ayrılığı ise sosyal medya ahalisini de ikiye böldü.

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Bir X kullanıcısı, arkadaşının başından geçen olayı anlattı.

Bir X kullanıcısı, arkadaşının başından geçen olayı anlattı.
x.com

Baba, kızına düğün hediyesi olarak 7 milyonluk bir ev satın aldı ve tapusunu da üstüne yaptı. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat damat, o evde oturamayacağını söyleyince işin rengi değişti.

“Yarın kavga ettiğimizde beni evden kovabileceğin bir yerde koca olamam” diyen damat, tapuya da ortak olamayınca kiraya çıkmak istedi. Satın alınan ev boş dururken, ev sahipleri kirada oturmaya başladı.

X kullanıcısının 'Paran yok, evin yok ama 7 milyonluk evi reddedecek kadar gururun var. Ben gerçekten karar veremedim. Bu adamın yaptığı eziklik mi, yoksa ilişkide güç dengesini korumaya çalışmak mı?' diyerek anlattığı bu olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

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Tabii işin goygoyunda olanlar da var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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