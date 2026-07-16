Eminönü'nde Yediği Balık Ekmeği Unutamayan Japon Bakan'dan Yeni Paylaşım
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz hafta Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış ve dünyanın önde gelen liderlerini ağırlamıştı. Liderler, Türkiye'nin misafirperverliğinden ve organizasyondan oldukça memnun oldu. Bazı liderler, hem Ankara'yı hem de İstanbul'u gezdi ve Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin tadını çıkardı.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, İstanbul'u da ziyaret etmiş ve Eminönü'nde meşhur balık ekmek yemişti. Koizumi, o anları tekrar sosyal medya hesabından övgüyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japon Bakan Koizumi, Eminönü'nün meşhur balık ekmeğini unutamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"O sadece Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordu, NATO zirvesi bahaneydi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın