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Eminönü'nde Yediği Balık Ekmeği Unutamayan Japon Bakan'dan Yeni Paylaşım

Eminönü'nde Yediği Balık Ekmeği Unutamayan Japon Bakan'dan Yeni Paylaşım

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 11:30
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Geçtiğimiz hafta Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış ve dünyanın önde gelen liderlerini ağırlamıştı. Liderler, Türkiye'nin misafirperverliğinden ve organizasyondan oldukça memnun oldu. Bazı liderler, hem Ankara'yı hem de İstanbul'u gezdi ve Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin tadını çıkardı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, İstanbul'u da ziyaret etmiş ve Eminönü'nde meşhur balık ekmek yemişti. Koizumi, o anları tekrar sosyal medya hesabından övgüyle paylaştı.

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Japon Bakan Koizumi, Eminönü'nün meşhur balık ekmeğini unutamadı.

Japon Bakan Koizumi, Eminönü'nün meşhur balık ekmeğini unutamadı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmiş, daha sonra da İstanbul'u ziyaret etmişti. Koizumi, beraberindeki heyet ile Eminönü'nde tarihi noktaları gezmiş ve balık ekmek yemişti. Yemeğin ardından kahve içen Koizumi, çevresindekilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. 

Koizumi, Eminönü gezisine dair fotoğrafları olumlu yorumlarla sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. 

Japonya Savunma Bakanı ve heyetine balık ekmek servisi yapan Mustafa Öztürk, “Biz normal çalışıyorduk. Bir heyetin cadde üzerinden geldiğini gördük. Bizim burayı gösterdiler, bizde misafir ettik ve ağırladık. Daha sonra Japonya Savunma Bakanı olduğunu öğrendik. Büyükelçi ve kendi heyeti de yanındaydı. Kendileri balık ekmeği merak ettiler, içeri girerek tezgahı gezdiler. Sonrasında bizde zaten protokol yok, oturup balık ekmek yediler. Balık ekmeği beğenip ‘mükemmel’ dediler.' açıklaması yapmıştı.

Koizumi, aradan geçen bir haftanın ardından yine balık ekmek yediği anları güzel bir mesajla paylaştı.

Peki Japonya Savunma Bakanı Koizumi, paylaşımında ne dedi?

'Geçen hafta İstanbul’da yediğim şey, Türk mutfağının meşhur uskumru sandviçiydi. Bir gecede dört gün süren telaşlı program olmasına rağmen, Türk halkının sıcaklığına dokunduğum bir andı. Bizi gezdirdiği için Saito Teğmen’e teşekkürler!'

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"O sadece Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordu, NATO zirvesi bahaneydi."

"O sadece Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordu, NATO zirvesi bahaneydi."
twitter.com
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"Boğaz'da bir sokak tezgâhında, ben de uskumru sandviç yedim. Eskiden. Türkiye gerçekten çok güzeldi be."

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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