Eminönü'nde Yediği Balık Ekmeği Unutamayan Japon Bakan'dan Yeni Paylaşım

Geçtiğimiz hafta Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış ve dünyanın önde gelen liderlerini ağırlamıştı. Liderler, Türkiye'nin misafirperverliğinden ve organizasyondan oldukça memnun oldu. Bazı liderler, hem Ankara'yı hem de İstanbul'u gezdi ve Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin tadını çıkardı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, İstanbul'u da ziyaret etmiş ve Eminönü'nde meşhur balık ekmek yemişti. Koizumi, o anları tekrar sosyal medya hesabından övgüyle paylaştı.