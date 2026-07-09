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Türkiye'nin En İyi Şefi Sizin Oylarınızla Belli Oldu!

Türkiye'nin En İyi Şefi Sizin Oylarınızla Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 15:39
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Bugünlerde gündemimiz, Türkiye'nin en iyi şefleri! Bizler de geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlemiş ve hem Türkiye'nin hem de dünyanın en iyi şeflerini belirlemek için sizlerin oylarını almıştı. Düzenlediğimiz ankete binlerce kişi katıldı ve sonuçlar da belli oldu. 

Türkiye'de Şef Ömür akkor, oyların yüzde 18'ini alarak açık ara zirvede yer aldı. Dünyada ise diğer şeflere fark atan isim, Gordon Ramsay oldu.

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Türkiye'nin en iyi şefi Ömür Akkor seçildi.

Türkiye'nin en iyi şefi Ömür Akkor seçildi.

Binlerce kişinin oy kullandığı anketimiz sonuçlandı ve Türkiye'nin en iyi şefi belli oldu. Ömür Akkor, yüzlerin yüzde 18'ini toplayarak birinci seçildi. Ömür Akkor'a en yakın olan isim ise yüzde 17'lik oy oranıyla Arda Türkmen oldu. 

Türkiye'den Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Fatih Tutak ve Osman Sezener gibi isimler seçkide yer almıştı. Medyada ismini duyuran şeflerimiz de yüksek oy oranıyla en iyiler arasında yerini aldı.

Dünyanın en iyi şefi ise Gordon Ramsay seçildi.

Dünyanın en iyi şefi ise Gordon Ramsay seçildi.

Gordon Ramsay, kendi kategorisinde oyların yüzde 39'unu almayı başardı. Ramsay'ı ikinci sırada Jamie Oliver, oyların yüzde 13'ünü alarak takip etti. Bu listede ise efsanevi isimler Wolfgang Puck, Alain Ducasse ve Massimo Bottura gibi isimler yer almıştı. 

Gordon Ramsay, dünyanın en tanınan şefleri arasında yer alıyor. Ramsay'in toplamda 16 Michelin yıldızı bulunuyor. Ünlü şef, özellikle katıldığı televizyon programlarındaki açık sözlülüğü, ateşli öfkesi ve acımasız tavırlarıyla biliniyor. Ramsay, ayrıca Forbes'un 2018 listesinde, dünyanın en çok kazanan 33. ünlüsü olarak yer alıyordu.

Gelin, Türkiye'nin en iyi şefi seçilen Ömür Akkor'u yakından tanıyalım.

Gelin, Türkiye'nin en iyi şefi seçilen Ömür Akkor'u yakından tanıyalım.

Şef Ömür Akkor, kendisini 'Efelerin Şefi' olarak tanıtıyor. Lezzet mirasının izini geleceğe taşıyan Akkor, bugüne kadar Anadolu’yu karış karış gezdi, kaybolmaya yüz tutmuş tarifleri, unutulmuş mutfak tekniklerini gün yüzüne çıkardı ve geleceğe taşımak için önemli adımlar attı. 

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Bursa'da Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından Bursa'nın ilçe ve köylerinde 5 yıl boyunca yemekleri kayıt altına alan Ömür Akkor, Alacahöyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak görev aldı ve 4000 yıllık tarihi yemekleri hayata geçirdi.

Şef Ömür Akkor, Türk mutfağı üzerine çalışmalar yürütüyor ve bunun için de deyim yerindeyse yerinde durmuyor! 81 ili gezerek “Türk mutfağı için 250.000 km” projesiyle Türk mutfağının saklı kalan hazinelerini gün yüzüne çıkaran Akkor, bugüne kadar hem Anadolu, hem Türk mutfağını anlatan 26 adet kitap ve 200'den fazla makale kaleme aldı.

Bu kitaplardan bazıları, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Gastronomi Ödülü’ne layık görüldü. Akkor'un yazdığı kitaplar, Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde dünyanın en iyisi seçildi. 

Yemek kitaplarının Nobeli olarak görülen Gourmand Cookbook Awards'ta, Selçuklu Mutfağı adlı eseri ile 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülünü kazandı.

Yemek araştırmacısı ve seyyah Ömür Akkor, aynı zamanda Zennup 1884 isimli restoranın kurucu şefidir. Bursa ve İstanbul olmak üzere farklı şubeleri bulunan Zennup 1884'ün ismi, Ömür Akkor'un babannesinin adından geliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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