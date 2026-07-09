Türkiye'nin En İyi Şefi Sizin Oylarınızla Belli Oldu!
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Bugünlerde gündemimiz, Türkiye'nin en iyi şefleri! Bizler de geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlemiş ve hem Türkiye'nin hem de dünyanın en iyi şeflerini belirlemek için sizlerin oylarını almıştı. Düzenlediğimiz ankete binlerce kişi katıldı ve sonuçlar da belli oldu.
Türkiye'de Şef Ömür akkor, oyların yüzde 18'ini alarak açık ara zirvede yer aldı. Dünyada ise diğer şeflere fark atan isim, Gordon Ramsay oldu.
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Türkiye'nin en iyi şefi Ömür Akkor seçildi.
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Dünyanın en iyi şefi ise Gordon Ramsay seçildi.
Gelin, Türkiye'nin en iyi şefi seçilen Ömür Akkor'u yakından tanıyalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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