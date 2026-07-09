Türkiye'nin En İyi Şefi Sizin Oylarınızla Belli Oldu!

Şef Ömür Akkor, kendisini 'Efelerin Şefi' olarak tanıtıyor. Lezzet mirasının izini geleceğe taşıyan Akkor, bugüne kadar Anadolu’yu karış karış gezdi, kaybolmaya yüz tutmuş tarifleri, unutulmuş mutfak tekniklerini gün yüzüne çıkardı ve geleceğe taşımak için önemli adımlar attı.

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Bursa'da Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından Bursa'nın ilçe ve köylerinde 5 yıl boyunca yemekleri kayıt altına alan Ömür Akkor, Alacahöyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak görev aldı ve 4000 yıllık tarihi yemekleri hayata geçirdi.

Şef Ömür Akkor, Türk mutfağı üzerine çalışmalar yürütüyor ve bunun için de deyim yerindeyse yerinde durmuyor! 81 ili gezerek “Türk mutfağı için 250.000 km” projesiyle Türk mutfağının saklı kalan hazinelerini gün yüzüne çıkaran Akkor, bugüne kadar hem Anadolu, hem Türk mutfağını anlatan 26 adet kitap ve 200'den fazla makale kaleme aldı.

Bu kitaplardan bazıları, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Gastronomi Ödülü’ne layık görüldü. Akkor'un yazdığı kitaplar, Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde dünyanın en iyisi seçildi.

Yemek kitaplarının Nobeli olarak görülen Gourmand Cookbook Awards'ta, Selçuklu Mutfağı adlı eseri ile 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülünü kazandı.

Yemek araştırmacısı ve seyyah Ömür Akkor, aynı zamanda Zennup 1884 isimli restoranın kurucu şefidir. Bursa ve İstanbul olmak üzere farklı şubeleri bulunan Zennup 1884'ün ismi, Ömür Akkor'un babannesinin adından geliyor.