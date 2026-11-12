Otomobilinizde Dikiz Aynasının Altında Yer Alan O Minik Mandal Ne İşe Yarıyor?
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Dikiz aynasının altındaki küçük mandal, aynanın eğimini değiştirerek geceleri arkadan gelen araçların farlarının gözünüzü almasını engelliyor. Aynanın 'gece modu' düğmesi olarak çalışan bu parçanın ne işe yaradığını birçok sürücü hâlâ bilmiyor.
Dikiz aynasının alt kısmındaki hareketli parça süs değil
Mandalı çevirdiğinizde ayna gece moduna geçiyor
Aynanın camı düz değil, kama biçiminde
Mandalı olmayan araçlarda ayna kendi kendine kararıyor
Gece modu ile gündüz modu arasındaki fark küçümsenecek gibi değil
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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