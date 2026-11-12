Otomobilinizde Dikiz Aynasının Altında Yer Alan O Minik Mandal Ne İşe Yarıyor?

Aynanın altında ya da kenarında duran küçük mandalı çoğu kişi ya fark etmiyor ya da bir işlevi olmadığını düşünüyor. Oysa bu parça gece sürüşünde konforu ve güvenliği doğrudan etkiliyor.

Baştan söyleyelim: Mandal, oturma pozisyonunuza göre aynanın görüş açısını ayarlamak için kullanılmıyor. Aynayı elle çevirip yönünü ayarladıktan sonra mandala dokunmanıza gerek yok. Mandalın tek görevi aynayı gündüz ve gece konumları arasında geçirmek.