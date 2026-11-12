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Otomobilinizde Dikiz Aynasının Altında Yer Alan O Minik Mandal Ne İşe Yarıyor?

Otomobilinizde Dikiz Aynasının Altında Yer Alan O Minik Mandal Ne İşe Yarıyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 15:57
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Dikiz aynasının altındaki küçük mandal, aynanın eğimini değiştirerek geceleri arkadan gelen araçların farlarının gözünüzü almasını engelliyor. Aynanın 'gece modu' düğmesi olarak çalışan bu parçanın ne işe yaradığını birçok sürücü hâlâ bilmiyor.

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Dikiz aynasının alt kısmındaki hareketli parça süs değil

Dikiz aynasının alt kısmındaki hareketli parça süs değil

Aynanın altında ya da kenarında duran küçük mandalı çoğu kişi ya fark etmiyor ya da bir işlevi olmadığını düşünüyor. Oysa bu parça gece sürüşünde konforu ve güvenliği doğrudan etkiliyor.

Baştan söyleyelim: Mandal, oturma pozisyonunuza göre aynanın görüş açısını ayarlamak için kullanılmıyor. Aynayı elle çevirip yönünü ayarladıktan sonra mandala dokunmanıza gerek yok. Mandalın tek görevi aynayı gündüz ve gece konumları arasında geçirmek.

Mandalı çevirdiğinizde ayna gece moduna geçiyor

Mandalı çevirdiğinizde ayna gece moduna geçiyor

Gece arkanızdaki aracın farları dikiz aynasından doğrudan gözlerinize yansır. Bu parlama gözü kamaştırır, yol görüşünü bir an için bozar ve sürücüyü yorar.

Çoğu araçta mandalı kendinize doğru çektiğinizde ayna gece konumuna geçer. Bazı modellerde yön tersidir, o yüzden aracınızın kullanım kılavuzuna bakmakta fayda var. Gece modunda ayna, arkadan gelen güçlü ışığı gözünüzden uzağa yansıtır. Görüntü biraz sönük görünür ama arkadaki araçları yine rahatça seçebilirsiniz. Gün ışığında mandalı eski konumuna getirmeyi unutmayın, çünkü gece modunda gündüz görüş netliği düşer.

Aynanın camı düz değil, kama biçiminde

Aynanın camı düz değil, kama biçiminde

Mekanik dikiz aynalarının camı iki yüzeyi paralel olmayan, kama (prizma) biçiminde bir camdır. Camın arka yüzeyi gümüş kaplıdır ve gündüz konumunda parlak, net görüntüyü bu kaplamadan alırsınız.

Mandalı çevirdiğinizde ayna hafifçe eğilir. Arka kaplamadan gelen güçlü yansıma tavana doğru kayar, gözünüze ise camın ön yüzeyinden gelen çok zayıf yansıma ulaşır. Bu yansıma ışığın yalnızca birkaç yüzdesini taşıdığı için farların parlaklığı belirgin biçimde düşer. Yani ayna aslında kararmıyor, yalnızca size parlak olmayan bir yansıma gösteriyor.

Mandalı olmayan araçlarda ayna kendi kendine kararıyor

Mandalı olmayan araçlarda ayna kendi kendine kararıyor

Her araçta mandal bulunmuyor. Otomatik kararan aynalarda biri öne, biri arkaya bakan ışık sensörleri bulunur. Arkadan gelen ışık, ortam ışığına göre fazla güçlüyse cam içindeki elektrokromik katmana elektrik verilir ve ayna kendiliğinden kararır. Hiçbir şeye dokunmanız gerekmez.

Birçok yeni otomobil bu özellikle geliyor ama sistem pahalı olduğu için mekanik aynalar hâlâ çok daha yaygın.

Gece modu ile gündüz modu arasındaki fark küçümsenecek gibi değil

Gece modu ile gündüz modu arasındaki fark küçümsenecek gibi değil

Gece modunu hiç kullanmadıysanız bir sonraki gece yolculuğunda deneyin. Özellikle karşıdan değil, arkadan gelen yüksek farlı araçların olduğu uzun yollarda ve şehir dışında fark çok net hissedilir. Göz yorgunluğu azalır, parlama sonrası görüş kaybı yaşamazsınız.

Dikiz aynasının altındaki mandalı çevirmek birkaç saniyenizi alıyor, karşılığında daha rahat ve güvenli bir gece sürüşü sunuyor. 😎

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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