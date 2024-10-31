Fenerbahçe'de Jose Mourinho Sakatlandı: Portekizli Teknik Adam Antrenmanda Futbolcusuyla Çarpıştı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho Sakatlandı: Portekizli Teknik Adam Antrenmanda Futbolcusuyla Çarpıştı
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakatlandı. Portekizli çalıştırıcının antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştığı ifade edildi. (Erdem Akbaş / A Spor)
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
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61 yaşındaki antrenörün, antrenmanda oyuncusuyla çarpıştığı öğrenildi.
İdman sonunda Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüldü. 👇
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