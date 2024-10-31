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Fenerbahçe'de Jose Mourinho Sakatlandı: Portekizli Teknik Adam Antrenmanda Futbolcusuyla Çarpıştı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho Sakatlandı: Portekizli Teknik Adam Antrenmanda Futbolcusuyla Çarpıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 14:11

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakatlandı. Portekizli çalıştırıcının antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştığı ifade edildi. (Erdem Akbaş / A Spor)

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

61 yaşındaki antrenörün, antrenmanda oyuncusuyla çarpıştığı öğrenildi.

61 yaşındaki antrenörün, antrenmanda oyuncusuyla çarpıştığı öğrenildi.

İdman sonunda Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüldü. 👇

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