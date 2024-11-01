Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko - Partizan Maçını Ülker Sports Arena'da Yan Yana İzleyecek!
Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko - Partizan Maçını Ülker Sports Arena'da Yan Yana İzleyecek!
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Sırp ekibi Partizan karşı karşıya gelecek. Spor Muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yan yana izleyeceği haberini verdi.
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Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, bu akşam (1 Kasım) saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da Partizan'ı konuk edecek.
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Partizan'ın koçluğunu Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış Zeljko Obradovic yaptığı için bu maçın ayrı bir hikayesi olacak. Ancak son gelen haberlere bakacak olursak bu maç önemli bir olaya daha tanıklık edecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Partizan ile oynanacak EuroLeague maçını birlikte izleyecekleri duyuruldu.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın maçı yan yana izleyecekleri haberini verdi👇
Haberi okuyan çok sayıda Fenerbahçeli yorum yaptı👇
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