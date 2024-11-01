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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nda 1 Milyon Liralık Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nda 1 Milyon Liralık Tazminat Davası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 20:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kendisine yönelik 'asılsız ithamlarda bulunduğu' gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kendisiyle ilgili "asılsız ithamlarda bulunduğu" gerekçesiyle 1 Milyon Liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kendisiyle ilgili "asılsız ithamlarda bulunduğu" gerekçesiyle 1 Milyon Liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığına dair bilgiye yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığına dair bilgiye yer verildi.

İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum gözündeki şeref ve itibarını zedelediği aktarılan dilekçede dikkat çekici noktalara değinildi:

İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum gözündeki şeref ve itibarını zedelediği aktarılan dilekçede dikkat çekici noktalara değinildi:

'Yapmış olduğu ithamlarla da müvekkilimi halkın gözünde bir hedef haline getirmeye çalışmıştır. Müvekkilim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birbiri ardına kazandığı demokratik seçimlerle göreve geldiği günden bu yana özveri ile çalışmalarını sürdüren, halk tarafından da yoğun sevgi ve hayranlıkla desteklenen bir başkan olduğu aşikardır. '

Dilekçede Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine atıflar yapılarak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanına yaptığı suçlamalar eklendi:

Dilekçede Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine atıflar yapılarak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanına yaptığı suçlamalar eklendi:

'Davalı ise konuşması boyunca müvekkilimin 'Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım. Size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var? Sizi evsiz yurtsuz, evlatlarınızı işsiz bırakırım diyen tehdit sopanız mı var?' gibi mesnetsiz çok sayıda somut olgu isnadıyla ağır hakaretlerde bulunmuştur.'

İmamoğlu'nu yargıyı manipüle etmekle suçlayan Ahmet Özel dilekçesini şu ifadelerle noktaladı:

İmamoğlu'nu yargıyı manipüle etmekle suçlayan Ahmet Özel dilekçesini şu ifadelerle noktaladı:

'Bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler.' şeklinde diğer ifadesi ile yargı sürecini müvekkilin manipüle ettiği ima edilmiş ve bağımsız yargıyı sanki müvekkil yönlendiriyormuş gibi devletin en güvenilir erklerine iftira atarak güvensiz bir ortam yaratmaya çalışmıştır.'

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Dilekçede, açıklanan nedenlerle davanın kabul edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın olay tarihi olan 31 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi istendi.

Dilekçede, açıklanan nedenlerle davanın kabul edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın olay tarihi olan 31 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi istendi.
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