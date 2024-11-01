Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nda 1 Milyon Liralık Tazminat Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nda 1 Milyon Liralık Tazminat Davası
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kendisine yönelik 'asılsız ithamlarda bulunduğu' gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kendisiyle ilgili "asılsız ithamlarda bulunduğu" gerekçesiyle 1 Milyon Liralık tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığına dair bilgiye yer verildi.
İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum gözündeki şeref ve itibarını zedelediği aktarılan dilekçede dikkat çekici noktalara değinildi:
Dilekçede Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine atıflar yapılarak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanına yaptığı suçlamalar eklendi:
İmamoğlu'nu yargıyı manipüle etmekle suçlayan Ahmet Özel dilekçesini şu ifadelerle noktaladı:
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Dilekçede, açıklanan nedenlerle davanın kabul edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın olay tarihi olan 31 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi istendi.
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