Erdoğan'ın Özel ve İmamoğlu'na Açtığı Milyonluk Tazminat Davalarına İlk Tepki Özgür Özel'den Geldi

'Geçen sene 5 Kasım'dan bu yılın 5 Kasım'ına kadar, yani benim genel başkanlığım döneminde, Erdoğan’ın bana ya da benim ona tazminat davası açmamamızın önemli bir adım olacağını düşünüyordum ama 5 Kasım’a kadar sabredememiş'