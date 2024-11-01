Erdoğan'ın Özel ve İmamoğlu'na Açtığı Milyonluk Tazminat Davalarına İlk Tepki Özgür Özel'den Geldi
Erdoğan'ın Özel ve İmamoğlu'na Açtığı Milyonluk Tazminat Davalarına İlk Tepki Özgür Özel'den Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu ve kendisi hakkında açtığı tazminat davalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan'ın mağduriyet devşirmeye çalıştığını söyleyen Özel, yollarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Esenyurt'ta düzenlenen "kayyum mitingi"nde sarf ettikleri ifadeler nedeniyle 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.
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Özgür Özel konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Özel genel başkanlığı döneminde ilk kez Erdoğan'ın dava açtığını söyledi:
Özel, Erdoğan'ı mağduriyet devşirmeye çalışmakla suçladı ve asıl mağdurun Esenyurt halkı olduğunu dile getirdi:
Özgür Özel, "Halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi devam ettireceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin." diyerek Erdoğan'a eleştirilerine devam etti:
Özgür Özel son olarak halkın kavga etmek istemediğini söyledi ve "Erdoğan'ın elinde bir rapor var. AKP'liler söylüyor. 'Efendim normalleşme CHP'ye yarıyor'. Bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak için adımlar atıyorlar." dedi.
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