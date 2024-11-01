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Erdoğan'ın Özel ve İmamoğlu'na Açtığı Milyonluk Tazminat Davalarına İlk Tepki Özgür Özel'den Geldi

Erdoğan'ın Özel ve İmamoğlu'na Açtığı Milyonluk Tazminat Davalarına İlk Tepki Özgür Özel'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 21:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu ve kendisi hakkında açtığı tazminat davalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan'ın mağduriyet devşirmeye çalıştığını söyleyen Özel, yollarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Esenyurt'ta düzenlenen "kayyum mitingi"nde sarf ettikleri ifadeler nedeniyle 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Esenyurt'ta düzenlenen "kayyum mitingi"nde sarf ettikleri ifadeler nedeniyle 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.

Özgür Özel konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Özel genel başkanlığı döneminde ilk kez Erdoğan'ın dava açtığını söyledi:

Özgür Özel konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Özel genel başkanlığı döneminde ilk kez Erdoğan'ın dava açtığını söyledi:

'Geçen sene 5 Kasım'dan bu yılın 5 Kasım'ına kadar, yani benim genel başkanlığım döneminde, Erdoğan’ın bana ya da benim ona tazminat davası açmamamızın önemli bir adım olacağını düşünüyordum ama 5 Kasım’a kadar sabredememiş'

Özel, Erdoğan'ı mağduriyet devşirmeye çalışmakla suçladı ve asıl mağdurun Esenyurt halkı olduğunu dile getirdi:

Özel, Erdoğan'ı mağduriyet devşirmeye çalışmakla suçladı ve asıl mağdurun Esenyurt halkı olduğunu dile getirdi:

'Hakaret edilmemişken varmış gibi davranarak dünkü konuşmadan hakaret çıkarmaya çalışıyor. Sanki bu ifadeleri kullanan kendisi değilmiş, mağdur olan Esenyurt halkı ve CHP’ye oy verenler değilmiş gibi, kendisine bir mağduriyet devşiriyor'

Özgür Özel, "Halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi devam ettireceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin." diyerek Erdoğan'a eleştirilerine devam etti:

Özgür Özel, "Halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi devam ettireceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin." diyerek Erdoğan'a eleştirilerine devam etti:

'Bizi darbecilikle ve terör örgütü üyeliğiyle suçluyorlar. Ahmet Özer’i, on yıl önceki telefon görüşmeleri üzerinden bir terör örgütü mensubuyla konuştu diye terörist ilan ediyorsanız, sizin grubunuzda Fethullah Gülen ya da Gülencilerle sadece telefonda konuşanları değil, aynı sofrada maklube kaşıklayanları düşünürsek, milletvekili olmasalar grup kuracak sayıyı bulamazlar'

Özgür Özel son olarak halkın kavga etmek istemediğini söyledi ve "Erdoğan'ın elinde bir rapor var. AKP'liler söylüyor. 'Efendim normalleşme CHP'ye yarıyor'. Bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak için adımlar atıyorlar." dedi.

Özgür Özel son olarak halkın kavga etmek istemediğini söyledi ve "Erdoğan'ın elinde bir rapor var. AKP'liler söylüyor. 'Efendim normalleşme CHP'ye yarıyor'. Bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak için adımlar atıyorlar." dedi.

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