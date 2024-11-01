Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe-Partizan Maçını Birlikte İzledi, Salon Aziz Yıldırım Diye İnledi

Fenerbahçe, Euroleague'de Partizan'ı ağırlarken camia için tarihi bir gece yaşandı. Kulübün efsane koçlarından Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Partizan'la oynanacak maçı izlemeye Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkanlarından Aziz Yıldırım bir araya geldi.