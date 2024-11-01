Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe-Partizan Maçını Birlikte İzledi, Salon Aziz Yıldırım Diye İnledi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe-Partizan Maçını Birlikte İzledi, Salon Aziz Yıldırım Diye İnledi
Fenerbahçe, Euroleague'de Partizan'ı ağırlarken camia için tarihi bir gece yaşandı. Kulübün efsane koçlarından Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Partizan'la oynanacak maçı izlemeye Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkanlarından Aziz Yıldırım bir araya geldi.
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Aziz Yıldırım ve Ali Koç uzun yıllar Fenerbahçe yönetim kurulunda bir arada çalışmış ve Fenerbahçe'nin başarılı dönemlerine imza atmışlardı.
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Ali Koç'un kongrede aday olmasının ardından ikili gergin bir kongre süreci geçirmiş o dönem oluşan hava ile ikili tekrar aday olarak karşı karşıya gelmişti.
Ağır ithamlar ve suçlamaların ardından barışla sonlanan kongre camiayı mutlu ederken ikili bir kez daha bir araya geldi.
Aziz Yıldırım, kızı Yaz ile geldiği salonda Ali Koç'la birlikte maçı izlerken Partizan koçu Zeljko Obradovic de Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek uzun uzun sarıldı.
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