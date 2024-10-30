Twitch'te Yayın Açan Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu: ''Türkiye'de Fenerbahçe'den Başka Takımda Oynamam''

Bright Osayi-Samuel'in ayrılacağıyla ilgili söylentiler iyice yayılmaya başlamışken, Nijeryalı futbolcudan iddialara son noktayı koyan açıklama geldi. Twitch platformunda yayın açan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ya asla ihanet etmeyeceğini ve Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda forma giymeyeceğini açıkladı.

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