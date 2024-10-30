Twitch'te Yayın Açan Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu: ''Türkiye'de Fenerbahçe'den Başka Takımda Oynamam''
Twitch'te Yayın Açan Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu: ''Türkiye'de Fenerbahçe'den Başka Takımda Oynamam''
Bright Osayi-Samuel'in ayrılacağıyla ilgili söylentiler iyice yayılmaya başlamışken, Nijeryalı futbolcudan iddialara son noktayı koyan açıklama geldi. Twitch platformunda yayın açan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ya asla ihanet etmeyeceğini ve Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda forma giymeyeceğini açıkladı.
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Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performanstan ötürü alkış alan Osayi-Samuel, geçen sezonki Trabzonspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde adeta taht kurmuştu.
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Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek oyuncunun adı birçok kulüple anıldı. En çok da Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul ediyordu.
Twitch'te yayın açan Nijeryalı futbolcu, yaptığı açıklamayla Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını net bir dille yalanladı.
Adı Türkiye'deki diğer kulüplerle de anılan Osayi, Twitch hesabından yaptığı yayında, "Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam. Bunu asla yapmam. Asla." dedi.
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş istediği iddialarını da yalanlayan Nijeryalı futbolcu, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." şeklinde konuştu.
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Osayi'nin bu sözleri üzerine çok sayıda taraftardan destek mesajı geldi👇
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Son olarak Nijeryalı futbolcu, Twitch hesabından ''Fenerbahçe'' diye bağıran Trabzonspor taraftarını da paylaştı. O anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Bu paylaşıma da destek mesajları gecikmedi👇
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