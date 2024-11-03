İspanya'da Halk Sel Felaketinden Sonra Kral ve Kraliçenin Suratına Çamur Fırlattı
İspanya'da Halk Sel Felaketinden Sonra Kral ve Kraliçenin Suratına Çamur Fırlattı
İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aşarken, vatandaşlar yetkililerin müdahalede yetersiz kaldığını belirterek protestolar düzenledi.
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İspanya’da 29 Ekim’de özellikle doğudaki Valensiya bölgesinde büyük hasara yol açan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211’e yükselirken, çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor.
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Başbakan Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor" açıklaması yaptı.
Halk çaresizce yetersiz çalışmaların sonucunu beklerken bugün ilginç de bir protesto gerçekleşti. Düzenlenen bir protesto sırasında, bazı vatandaşların İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia’ya çamur fırlatarak "Katiller" diye bağırması dikkat çekti.
Protestocu bir kadının İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'ya "Bari bir kürek getirseydiniz" dediği görüntülerde duyuluyor.
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