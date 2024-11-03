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Hakan Fidan, Esad ve Suriye ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Hakan Fidan, Esad ve Suriye ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 17:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Fidan, 'Suriye açısından, gerçekçi bir diyalog Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefetiyle anlaşması yönünde' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Fidan, "normalleşme" için Suriye muhalefetini işaret etti. Esad'ın bu normalleşmeye hazır olmadığını iddia etti.

Gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Fidan, "normalleşme" için Suriye muhalefetini işaret etti. Esad'ın bu normalleşmeye hazır olmadığını iddia etti.

Hakan Fidan, "Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir. Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması" dedi.

Hakan Fidan, "Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir. Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması" dedi.

Hakan Fidan açıklamalarının devamında, "Kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar" dedi.

Hakan Fidan açıklamalarının devamında, "Kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar" dedi.

İsrail'in Suriye'ye artan saldırılarını hatırlatan Hakan Fidan, oluşan kaos ortamından terör yanlısı grupların yararlanabileceğini söyledi ve bunun da Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği ihtimalinden bahsetti.

İsrail'in Suriye'ye artan saldırılarını hatırlatan Hakan Fidan, oluşan kaos ortamından terör yanlısı grupların yararlanabileceğini söyledi ve bunun da Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği ihtimalinden bahsetti.

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