Hakan Fidan, Esad ve Suriye ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Fidan, 'Suriye açısından, gerçekçi bir diyalog Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefetiyle anlaşması yönünde' ifadelerini kullandı.