Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçta kadrolar belli oldu. Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun başlangıç 11'leri maça bir saat kala belirlendi.
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Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
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