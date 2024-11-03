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Trabzonspor , Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 18:01

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçta kadrolar belli oldu. Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun başlangıç 11'leri maça bir saat kala belirlendi.

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Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

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