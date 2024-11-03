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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakeminden Memnun Olan Yok!

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakeminden Memnun Olan Yok!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 22:09

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası iki takımın da tepkilerinin odağındaki isim hakem Oğuzhan Çakır'dı. Oğuzhan Çakır'ın kararları ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın müdahaleleri iki takımda da rahatsızlık yaratmış durumda.

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Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerken hakeme iki taraftan da tepkiler vardı. Bu tepkilere diğer takım taraftarları da eklendi.

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerken hakeme iki taraftan da tepkiler vardı. Bu tepkilere diğer takım taraftarları da eklendi.

Kritik pozisyonlarda yaptığı hatalar ve VAR sonucu değiştirdiği kararlarla gecenin en çok eleştirilen ismi hakem Oğuzhan Çakır oldu.

Kritik pozisyonlarda yaptığı hatalar ve VAR sonucu değiştirdiği kararlarla gecenin en çok eleştirilen ismi hakem Oğuzhan Çakır oldu.

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