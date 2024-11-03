Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakeminden Memnun Olan Yok!
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakeminden Memnun Olan Yok!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası iki takımın da tepkilerinin odağındaki isim hakem Oğuzhan Çakır'dı. Oğuzhan Çakır'ın kararları ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın müdahaleleri iki takımda da rahatsızlık yaratmış durumda.
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Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerken hakeme iki taraftan da tepkiler vardı. Bu tepkilere diğer takım taraftarları da eklendi.
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Kritik pozisyonlarda yaptığı hatalar ve VAR sonucu değiştirdiği kararlarla gecenin en çok eleştirilen ismi hakem Oğuzhan Çakır oldu.
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