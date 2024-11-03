Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakeminden Memnun Olan Yok!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası iki takımın da tepkilerinin odağındaki isim hakem Oğuzhan Çakır'dı. Oğuzhan Çakır'ın kararları ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın müdahaleleri iki takımda da rahatsızlık yaratmış durumda.