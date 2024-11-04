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Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif

Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 11:45

Galatasaray'la başlayan 'yasa dışı bahis' reklamı iddiası durulmuş değil. Galatasaray kısa sürede bu reklamdan vazgeçerken Süper Lig'de bazı takımlar bu reklamlarla bilboard ve saha kenarı led ekranlarda görünmeye devam ediyor. Gazeteci Tahir Kum konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

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Yasa dışı bahis reklamı sebebiyle TFF, PFDK'ya sevk edilen kulüplere yeni cezalar vermeye hazırlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yasa dışı bahis reklamı sebebiyle TFF, PFDK'ya sevk edilen kulüplere yeni cezalar vermeye hazırlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın ardından Adana Demirspor ve Gaziantep FK sevk edilmiş, Galatasaray bu reklamdan vazgeçse de diğer iki takım geri adım atmamıştı.

Galatasaray'ın ardından Adana Demirspor ve Gaziantep FK sevk edilmiş, Galatasaray bu reklamdan vazgeçse de diğer iki takım geri adım atmamıştı.

Tahir Kum, federasyon içinden aldığı bir bilgiyi paylaşarak "yasa dışı bahisin" cüretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tahir Kum, federasyon içinden aldığı bir bilgiyi paylaşarak "yasa dışı bahisin" cüretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tahir Kum, "Bu federasyonun iki önemli ismiyle görüştüm. Adam diyor ki, 'Kulübe verilen cezayı biz ödemeye razıyız, sen kullanmaya devam et!" diyorlarmış" dedi.

Tahir Kum, "Bu federasyonun iki önemli ismiyle görüştüm. Adam diyor ki, 'Kulübe verilen cezayı biz ödemeye razıyız, sen kullanmaya devam et!" diyorlarmış" dedi.
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