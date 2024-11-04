Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif
Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif
Galatasaray'la başlayan 'yasa dışı bahis' reklamı iddiası durulmuş değil. Galatasaray kısa sürede bu reklamdan vazgeçerken Süper Lig'de bazı takımlar bu reklamlarla bilboard ve saha kenarı led ekranlarda görünmeye devam ediyor. Gazeteci Tahir Kum konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı bahis reklamı sebebiyle TFF, PFDK'ya sevk edilen kulüplere yeni cezalar vermeye hazırlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın ardından Adana Demirspor ve Gaziantep FK sevk edilmiş, Galatasaray bu reklamdan vazgeçse de diğer iki takım geri adım atmamıştı.
Tahir Kum, federasyon içinden aldığı bir bilgiyi paylaşarak "yasa dışı bahisin" cüretini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tahir Kum, "Bu federasyonun iki önemli ismiyle görüştüm. Adam diyor ki, 'Kulübe verilen cezayı biz ödemeye razıyız, sen kullanmaya devam et!" diyorlarmış" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın