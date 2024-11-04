Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif

Galatasaray'la başlayan 'yasa dışı bahis' reklamı iddiası durulmuş değil. Galatasaray kısa sürede bu reklamdan vazgeçerken Süper Lig'de bazı takımlar bu reklamlarla bilboard ve saha kenarı led ekranlarda görünmeye devam ediyor. Gazeteci Tahir Kum konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.