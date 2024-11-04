Zeynep Sönmez'den İlk WTA Şampiyonluğu Geldi
Zeynep Sönmez'den İlk WTA Şampiyonluğu Geldi
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Zeynep, sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk turunda Arjantinli Maria Lourdes Carle'yi, ikinci turunda Fransız Elsa Jacquemot'u, çeyrek finalde ise ev sahibi Meksika'dan turnuvanın 1 numaralı seri başı Renata Zarazua’yı mağlup etti.
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Zeynep Sönmez, yarı finalde Alina Korneeva'yı da yenerek adını finale yazdırdı. Yağmur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final maçlarını aynı gün oynayarak zafere ulaştı.
1 saat 41 dakika süren yarı final mücadelesinin ardından şampiyonluk için korta çıkan Zeynep Sönmez, 1 saat 10 dakikada Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik skorla rahat bir şekilde geçerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.
Zeynep, bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmış oldu.
22 yaşındaki Zeynep, 36 basamak birden yükselerek dünya klasmanında 91 numaraya ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.
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