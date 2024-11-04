Zeynep Sönmez Kimdir? WTA Şampiyonu Olan Zeynep Sönmez Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Kendi web sitesinde aktardığı bilgiye göre ilk turnuvasını 8 yaşında kazanan Zeynep Sönmez, 2020 yılında FED CUP takımına seçilmeyi başarmıştır. 16 yıllık tenis kariyerinde her zaman gelişen performansıyla adından söz ettiren genç sporcu, uluslararası ITF Junior'da ilk 100'de, profesyonel kariyerinde ise güncel olarak top 146'da yer almıştır.

Son dört Grand Slam'de mücadele eden ve Roland Garros'ta ana tabloda maça çıkma başarısı gösteren Sönmez, son olarak Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finalde Amerikalı rakibi Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu almayı başarmıştır.