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Zeynep Sönmez Kimdir? WTA Şampiyonu Olan Zeynep Sönmez Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Zeynep Sönmez Kimdir? WTA Şampiyonu Olan Zeynep Sönmez Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 12:12

WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaşan millî tenisçi Zeynep Sönmez hakkında araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi Zeynep Sönmez'in geçmişini ve başarılarını merak ediyor.

Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Zeynep Sönmez Kimdir?

Zeynep Sönmez Kimdir?

22 yaşındaki Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merita Açık'ta şampiyonluğa ulaşarak adından söz ettirmiş millî tenisçidir. 16 yıllık kariyere sahip olan millî sporcu, katıldığı turnuvalarda adım adım başarı merdivenlerini tırmanmış ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Zeynep Sönmez Kaç Yaşında ve Nereli?

Zeynep Sönmez Kaç Yaşında ve Nereli?

Millî tenisçi Zeynep Sönmez 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki genç sporcu 6 yaşında tenise başlamış ve bu tutkusunun peşinden gitmiştir.

Zeynep Sönmez'in Tenis Kariyeri ve Başarıları

Zeynep Sönmez'in Tenis Kariyeri ve Başarıları

Kendi web sitesinde aktardığı bilgiye göre ilk turnuvasını 8 yaşında kazanan Zeynep Sönmez, 2020 yılında FED CUP takımına seçilmeyi başarmıştır. 16 yıllık tenis kariyerinde her zaman  gelişen performansıyla adından söz ettiren genç sporcu, uluslararası ITF Junior'da  ilk 100'de, profesyonel kariyerinde ise güncel olarak top 146'da yer almıştır.

Son dört Grand Slam'de mücadele eden ve Roland Garros'ta ana tabloda maça çıkma başarısı gösteren Sönmez, son olarak Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finalde Amerikalı rakibi Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu almayı başarmıştır.

Zeynep Sönmez'in kazandığı ilk WTA şampiyonluğunun detaylarını şurada bulabilirsiniz👇

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