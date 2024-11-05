Şamil Tayyar’ın İddiası: MHP ve AK Parti Arasında Öcalan ile Kayyum Ayrılığı!

‘Erdoğan ile Bahçeli arasındaki pinpon maçını hükümetle devlet arasında nefes kesen bir karşılaşma olarak takip etmelisiniz. Esenyurt ve kayyum gündemi ile Erdoğan’ın vurduğu topa, bugün Bahçeli, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve tasarlanmış, yumuşak bir plase vuruşla şık bir karşılık verdi.”