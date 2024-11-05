Şamil Tayyar’ın İddiası: MHP ve AK Parti Arasında Öcalan ile Kayyum Ayrılığı!
Şamil Tayyar’ın İddiası: MHP ve AK Parti Arasında Öcalan ile Kayyum Ayrılığı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söyledi. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, MHP ile AK Parti arasında fikir ayrılığı olduğunu iddia etti. Tayyar’ın iddiasına göre, MHP, atanan kayyumlara destek vermezken, AK Parti de Öcalan’ın Meclis’e gelmesine sıcak bakmıyor.
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Eski AK Parti Milletvekili ve MYK üyesi olan Şamil Tayyar, Cumhur İttifakı’nın iki üyesi olan MHP ve AK Parti arasında fikir ayrılığı olduğunu iddia etti.
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Tayyar, Devlet Bahçeli’ye yakınlığı ile bilinen Mümtazer Türköne’nin kaleme aldığı yazıyı da fikir ayrılığının kanıtı olarak gösterdi.
“Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu. Bugün anlıyoruz ki kayyum atamasından da Devlet Beyin önceden haberi yok.”
“Cumhurbaşkanımız bir haftalık sessizlikten sonra Devlet Beye övgüler dizerek önerisini zarifçe rafa kaldırmış, arkasından kayyum atamaları gerçekleşmişti. Bugünse Devlet Bey aynı zarafetle Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek verip Öcalan önerisini tekrarlayarak kayyum politikasına set çekti.”
“Bakın, son dönem Bahçeli’yle yakın çalışan ve Öcalan projesinin fikir babası olduğu konuşulan Mümtazer Türköne, Bahçeli’nin bugünkü konuşmasının hemen ardından kaleme aldığı yazısında ‘Devlet, hükümete karşı’ diye yazdı:”
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“Öcalan ve kayyum arasında savrulan politikaların cumhur ittifakı içinde fikri ayrılığa yol açtığı ortada. İki liderin bir araya gelip ortak politikada mutabakat aramalarını elzem görüyorum. Hem ülkenin hem ittifakın hayrına olur.”
Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇
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