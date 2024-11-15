Fenerbahçe Tadic ile Devam Etmek İstiyor: Sırp Futbolcuya Yeni Sözleşme Teklif Edilecek!
Fenerbahçe Tadic ile Devam Etmek İstiyor: Sırp Futbolcuya Yeni Sözleşme Teklif Edilecek!
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Tadic'i elde tutmak istiyor. NTV Spor'un haberine göre Sırp yıldıza yeni sözleşme teklif edilecek. Halihazırda yıllık 4 milyon Euro alan Tadic'e yine aynı ücretten 1 yıllık sözleşme teklifi yapılacak.
Tadic'in eski takımı Ajax'ın da transfer için nabız yokladığı belirtilirken, Sırp yıldızın Sarı-Lacivertlilerden gelecek teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
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2023'ün Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, transfer olduğu günden bu yana istikrarlı form grafiğiyle adından söz ettiriyor.
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NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla takıma büyük katkı sağlayan Sırp yıldızla 1 sezon daha devam etmek istiyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in takımda kalması için temaslar da başladı.
Sarı-Lacivertlilerin Tadic'e yıllık 4 milyon Euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
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Tadic için eski kulübü Ajax'ın da devrede olduğu belirtilirken, çoğu Fenerbahçeli taraftar Tadic'in kalmasını istiyor👇
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