Fenerbahçe Tadic ile Devam Etmek İstiyor: Sırp Futbolcuya Yeni Sözleşme Teklif Edilecek!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Tadic'i elde tutmak istiyor. NTV Spor'un haberine göre Sırp yıldıza yeni sözleşme teklif edilecek. Halihazırda yıllık 4 milyon Euro alan Tadic'e yine aynı ücretten 1 yıllık sözleşme teklifi yapılacak.

Tadic'in eski takımı Ajax'ın da transfer için nabız yokladığı belirtilirken, Sırp yıldızın Sarı-Lacivertlilerden gelecek teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

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