Anderson Talisca Transferi İçin Al-Nassr'dan Açıklama Geldi: ''Ocak Ayında Takımdan Ayrılmayacak''

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Anderson Talisca için Fenerbahçelilere kötü haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Basına yansıyan haberler Fenerbahçe'nin Talisca'yı ısrarla istediğini iddia ediyordu. Ancak Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Al-Nassr yöneticileri, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Al-Midan Sports