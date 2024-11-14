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Anderson Talisca Transferi İçin Al-Nassr'dan Açıklama Geldi: ''Ocak Ayında Takımdan Ayrılmayacak''

Anderson Talisca Transferi İçin Al-Nassr'dan Açıklama Geldi: ''Ocak Ayında Takımdan Ayrılmayacak''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 22:19

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Anderson Talisca için Fenerbahçelilere kötü haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Basına yansıyan haberler Fenerbahçe'nin Talisca'yı ısrarla istediğini iddia ediyordu. Ancak Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Al-Nassr yöneticileri, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Al-Midan Sports

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Bu sezon Sebastian Szymanski'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Bu sezon Sebastian Szymanski'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğuna dair pek çok haber çıkmışken, konuyla ilgili Suudi Arabistan ekibinden açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğuna dair pek çok haber çıkmışken, konuyla ilgili Suudi Arabistan ekibinden açıklama geldi.

Al-Midan Sports'un aktardığı habere göre Al-Nassr yetkilileri, Brezilyalı yıldızın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Al-Midan Sports'un aktardığı habere göre Al-Nassr yetkilileri, Brezilyalı yıldızın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Talisca için herhangi bir resmi teklif almadıklarını söyleyen Al-Nassr cephesi, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini duyurdu.

Talisca için herhangi bir resmi teklif almadıklarını söyleyen Al-Nassr cephesi, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon forma giydiği 17 maçta 8 gol atmayı başardı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon forma giydiği 17 maçta 8 gol atmayı başardı.

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