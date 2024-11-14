Anderson Talisca Transferi İçin Al-Nassr'dan Açıklama Geldi: ''Ocak Ayında Takımdan Ayrılmayacak''
Anderson Talisca Transferi İçin Al-Nassr'dan Açıklama Geldi: ''Ocak Ayında Takımdan Ayrılmayacak''
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Anderson Talisca için Fenerbahçelilere kötü haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
Basına yansıyan haberler Fenerbahçe'nin Talisca'yı ısrarla istediğini iddia ediyordu. Ancak Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Al-Nassr yöneticileri, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: Al-Midan Sports
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Bu sezon Sebastian Szymanski'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
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Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğuna dair pek çok haber çıkmışken, konuyla ilgili Suudi Arabistan ekibinden açıklama geldi.
Al-Midan Sports'un aktardığı habere göre Al-Nassr yetkilileri, Brezilyalı yıldızın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Talisca için herhangi bir resmi teklif almadıklarını söyleyen Al-Nassr cephesi, Talisca'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon forma giydiği 17 maçta 8 gol atmayı başardı.
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