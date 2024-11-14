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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Icardi İçin Tepki Çeken Çözüm Önerisi: ''Yönetim Gerekirse Simge'yi Çağırmalı''

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Icardi İçin Tepki Çeken Çözüm Önerisi: ''Yönetim Gerekirse Simge'yi Çağırmalı''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 18:57

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Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara krizi devam ediyor. İkilinin bir dargın bir barışık ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor. Tartışmalar devam ederken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Icardi için ilginç bir çözüm önerisi geldi. 

Önce Wanda Nara'ya sitem eden Kütahyalı, Icardi'nin kurtulması için şarkıcı Simge Sağın'ı işaret etti. Simge'ye seslenen Kütahyalı, ''Gerekirse yönetim Simge'yi çağırıp çöpçatanlık yapsın'' yorumunda bulununca, o açıklamaya çok sayıda tepki geldi.

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Galatasaray'da Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki kriz devam ederken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan olayla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Galatasaray'da Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki kriz devam ederken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan olayla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Icardi'nin Wanda Nara'dan kurtulması için şarkıcı Simge'ye seslenen Kütahyalı, ''Gel, Icardi'ye sahip çık'' çağrısında bulundu.

Icardi'nin Wanda Nara'dan kurtulması için şarkıcı Simge'ye seslenen Kütahyalı, ''Gel, Icardi'ye sahip çık'' çağrısında bulundu.

Gerekirse yönetimin olaya müdahil olup Simge ile Icardi'yi bir araya getirmesi gerektiğini söyleyen Kütahyalı'nın açıklamaları tepki topladı.

Gerekirse yönetimin olaya müdahil olup Simge ile Icardi'yi bir araya getirmesi gerektiğini söyleyen Kütahyalı'nın açıklamaları tepki topladı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇

Kütahyalı'ya gelen tepkilerden birkaçı👇

Kütahyalı'ya gelen tepkilerden birkaçı👇
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