Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı: ''Aslan Evlat, Yolun Hep Açık Olsun...''
Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı: ''Aslan Evlat, Yolun Hep Açık Olsun...''
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Kerem'in kendisine hediye ettiği Benfica formalı fotoğrafı paylaşan Terim, güzel dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Kerem Aktürkoğlu'nun ''Çok değerli Fatih Hocam'a saygılarımla'' notuyla hediye ettiği Benfica forması ve Terim'in paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
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Benfica'da bu sezon gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu, eski teknik direktörü Fatih Terim'i unutmadı.
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Kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'e imzalı Benfica formasını hediye etti. Formada yazan ''Çok değerli Fatih Hocam'a saygılarımla'' notu ve Kerem Aktürkoğlu'nun imzası göze çarptı.
Fatih Terim ise Kerem'in hediye ettiği formayı ''Aslan evlat, yolun açık olsun...'' notuyla Instagram'da paylaştı.
İşte Fatih Terim'in paylaşımı👇
Fatih Terim'in paylaşımını gören Galatasaray taraftarlarından yorumlar gecikmedi👇
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