Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı: ''Aslan Evlat, Yolun Hep Açık Olsun...''

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Kerem'in kendisine hediye ettiği Benfica formalı fotoğrafı paylaşan Terim, güzel dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Kerem Aktürkoğlu'nun ''Çok değerli Fatih Hocam'a saygılarımla'' notuyla hediye ettiği Benfica forması ve Terim'in paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.