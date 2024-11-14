Orkun Kökçü'den Şok Beşiktaş İtirafı: ''Feyenoord İkna Olmuştu Ama...''

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü TRT Spor'a özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu sezon gösterdiği iyi performansla Benfica'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen millî futbolcu, verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Millî futbolcunun özellikle Beşiktaş'la ilgili itirafı duyanları şok edecek nitelikteydi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a gitmek için çok istekli olduğunu ancak o dönemki Beşiktaş teknik direktörü ve yönetiminin kendisine 1 milyon dolar bonservisi çok gördüğünü söyledi. O açıklamayı duyan Beşiktaşlı taraftarlar o dönemki yönetime adeta isyan etti.