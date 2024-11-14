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Orkun Kökçü'den Şok Beşiktaş İtirafı: ''Feyenoord İkna Olmuştu Ama...''

Orkun Kökçü'den Şok Beşiktaş İtirafı: ''Feyenoord İkna Olmuştu Ama...''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 21:32

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Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü TRT Spor'a özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu sezon gösterdiği iyi performansla Benfica'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen millî futbolcu, verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Millî futbolcunun özellikle Beşiktaş'la ilgili itirafı duyanları şok edecek nitelikteydi. 

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a gitmek için çok istekli olduğunu ancak o dönemki Beşiktaş teknik direktörü ve yönetiminin kendisine 1 milyon dolar bonservisi çok gördüğünü söyledi. O açıklamayı duyan Beşiktaşlı taraftarlar o dönemki yönetime adeta isyan etti.

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Benfica'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte harika bir performans gösteren Orkun Kökçü, Hollanda'da çok iyi maçlar çıkarmış ve önemli kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Benfica'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte harika bir performans gösteren Orkun Kökçü, Hollanda'da çok iyi maçlar çıkarmış ve önemli kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Millî futbolcu, Feyenoord ile gösterdiği harika performansın ardından Portekiz ekibi Benfica'ya 25 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Millî futbolcu, Feyenoord ile gösterdiği harika performansın ardından Portekiz ekibi Benfica'ya 25 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

TRT Spor'a özel açıklamalar yapan Orkun Kökçü, Feyenoord forması giydiği dönem Beşiktaş'a transfer olmak için çok istekli olduğunu söyledi.

TRT Spor'a özel açıklamalar yapan Orkun Kökçü, Feyenoord forması giydiği dönem Beşiktaş'a transfer olmak için çok istekli olduğunu söyledi.

Orkun Kökçü'nün açıklamasına göre, Feyenoord kendisini vermek istemese de Orkun çok istekli olduğu için transfere rıza göstermek durumunda kalmış ve ''1 milyon dolar bonservis getirip seni transfer edebilirler'' cevabını almış. Ancak o dönemki Beşiktaş yönetimi ve teknik direktörü Orkun Kökçü için 1 milyon dolar bonservisi çok bulmuş.

Orkun Kökçü'nün açıklamasına göre, Feyenoord kendisini vermek istemese de Orkun çok istekli olduğu için transfere rıza göstermek durumunda kalmış ve ''1 milyon dolar bonservis getirip seni transfer edebilirler'' cevabını almış. Ancak o dönemki Beşiktaş yönetimi ve teknik direktörü Orkun Kökçü için 1 milyon dolar bonservisi çok bulmuş.

Orkun Kökçü'nün o açıklamasını şuradan izleyebilirsiniz👇

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Orkun Kökçü'nün itirafını duyan Beşiktaş taraftarları o dönemki yönetimi ciddi şekilde eleştirdi👇

Orkun Kökçü'nün itirafını duyan Beşiktaş taraftarları o dönemki yönetimi ciddi şekilde eleştirdi👇
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