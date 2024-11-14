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George Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu İtalya'da Buluştu: Acaba Osimhen Transferi İçin mi?

George Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu İtalya'da Buluştu: Acaba Osimhen Transferi İçin mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 00:02

Galatasaray'ın yaptığı transferlerde önemli bir rol oynayan Menajer George Gardi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk'la İtalya'da bir araya geldi. 

Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar ''Acaba Osimhen için mi İtalya'ya gittiler?'' düşüncesiyle heyecanlandı.

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Gardi Management'ın kurucusu Menajer George Gardi, Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı yıldız transferlerinde aracılık yapmasıyla biliniyor.

Gardi Management'ın kurucusu Menajer George Gardi, Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı yıldız transferlerinde aracılık yapmasıyla biliniyor.

Sarı-Kırmızılıların son dönemde yaptığı önemli transferlerde kilit rol oynayan Gardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ile İtalya'da buluştu.

Sarı-Kırmızılıların son dönemde yaptığı önemli transferlerde kilit rol oynayan Gardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ile İtalya'da buluştu.

Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen ve Dries Mertens gibi isimlerin transferinde de aracılık yapan Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluşmasını Instagram hesabından paylaştı.

Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen ve Dries Mertens gibi isimlerin transferinde de aracılık yapan Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluşmasını Instagram hesabından paylaştı.

İşte, George Gardi'nin Instagram hesabından paylaştığı hikaye👇

İşte, George Gardi'nin Instagram hesabından paylaştığı hikaye👇

Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Bazıları Osimhen için İtalya'da buluştuklarını, bazıları ise yeni bir transfer hedefi için bir araya geldiklerini söylüyor. Ancak bu üçlü buluşmanın hangi amaçla yapıldığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Bazıları Osimhen için İtalya'da buluştuklarını, bazıları ise yeni bir transfer hedefi için bir araya geldiklerini söylüyor. Ancak bu üçlü buluşmanın hangi amaçla yapıldığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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