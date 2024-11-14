George Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu İtalya'da Buluştu: Acaba Osimhen Transferi İçin mi?

Galatasaray'ın yaptığı transferlerde önemli bir rol oynayan Menajer George Gardi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk'la İtalya'da bir araya geldi.

Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar ''Acaba Osimhen için mi İtalya'ya gittiler?'' düşüncesiyle heyecanlandı.