George Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu İtalya'da Buluştu: Acaba Osimhen Transferi İçin mi?
George Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu İtalya'da Buluştu: Acaba Osimhen Transferi İçin mi?
Galatasaray'ın yaptığı transferlerde önemli bir rol oynayan Menajer George Gardi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk'la İtalya'da bir araya geldi.
Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar ''Acaba Osimhen için mi İtalya'ya gittiler?'' düşüncesiyle heyecanlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gardi Management'ın kurucusu Menajer George Gardi, Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı yıldız transferlerinde aracılık yapmasıyla biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-Kırmızılıların son dönemde yaptığı önemli transferlerde kilit rol oynayan Gardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ile İtalya'da buluştu.
Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen ve Dries Mertens gibi isimlerin transferinde de aracılık yapan Gardi, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu ile buluşmasını Instagram hesabından paylaştı.
İşte, George Gardi'nin Instagram hesabından paylaştığı hikaye👇
Paylaşımı gören Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Bazıları Osimhen için İtalya'da buluştuklarını, bazıları ise yeni bir transfer hedefi için bir araya geldiklerini söylüyor. Ancak bu üçlü buluşmanın hangi amaçla yapıldığı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın