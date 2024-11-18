Ehliyetini Kaybetti, Ceza Yemenin Bir Yolunu Buldu! Trafik Ekipleri, Scootera Koltuk Takan Kişiye Ceza Yazdı

Muğla'da daha önceden yediği bir cezadan dolayı ehliyetine el konulan şahıs, scooterine koltuk monte ederek trafiğe çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, 'ehliyeti kaptırınca ben' notunu düştü. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen video, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Ekipler, scooterine koltuk monte eden şahsa 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan 3 bin 12 lira para cezası kesti.