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Ehliyetini Kaybetti, Ceza Yemenin Bir Yolunu Buldu! Trafik Ekipleri, Scootera Koltuk Takan Kişiye Ceza Yazdı

Ehliyetini Kaybetti, Ceza Yemenin Bir Yolunu Buldu! Trafik Ekipleri, Scootera Koltuk Takan Kişiye Ceza Yazdı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
18.11.2024 - 16:10

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Muğla'da daha önceden yediği bir cezadan dolayı ehliyetine el konulan şahıs, scooterine koltuk monte ederek trafiğe çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, 'ehliyeti kaptırınca ben' notunu düştü. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen video, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Ekipler, scooterine koltuk monte eden şahsa 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan 3 bin 12 lira para cezası kesti. 

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Muğla'da daha önce yediği bir cezadan dolayı ehliyetine el koyulan şahıs, seyahat edebilmek için aldığı scootera koltuk monte etti.

Muğla'da daha önce yediği bir cezadan dolayı ehliyetine el koyulan şahıs, seyahat edebilmek için aldığı scootera koltuk monte etti.

Koltuklu scooteriyle trafiğe çıkan şahsın kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahsın trafikte seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen trafik şube ekipleri, "trafiği tehlikeye atmak" suçundan 3 bin 12 lira cezai işlem uyguladı.

Koltuklu scooteriyle trafiğe çıkan şahsın kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahsın trafikte seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen trafik şube ekipleri, "trafiği tehlikeye atmak" suçundan 3 bin 12 lira cezai işlem uyguladı.

İşte sosyal medyada gündem olan görüntüler; 🎥

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