Düğün Yapmak mı, Dünyayı Gezmek mi? Çektiği Video İle Sosyal Medyayı İkiye Bölen Genç Kadın

Son yıllarda gençler arasında düğün yapmaktan çok sade bir nikah töreniyle yetinmek daha yaygın bir tercih haline geldi. Düğün masraflarından kaçan bazı çiftler paralarını seyahat etmek için harcamayı tercih ediyor. Ancak sosyal medya bir kullanıcı düğünün hala çok özel ve önemli bir olay olduğu görüşünü savundu. Bakalım hak verecek misiniz?

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