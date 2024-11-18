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Düğün Yapmak mı, Dünyayı Gezmek mi? Çektiği Video İle Sosyal Medyayı İkiye Bölen Genç Kadın

Düğün Yapmak mı, Dünyayı Gezmek mi? Çektiği Video İle Sosyal Medyayı İkiye Bölen Genç Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 15:16

Son yıllarda gençler arasında düğün yapmaktan çok sade bir nikah töreniyle yetinmek daha yaygın bir tercih haline geldi. Düğün masraflarından kaçan bazı çiftler paralarını seyahat etmek için harcamayı tercih ediyor. Ancak sosyal medya bir kullanıcı düğünün hala çok özel ve önemli bir olay olduğu görüşünü savundu. Bakalım hak verecek misiniz?

Buyrun izliyoruz 👇

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Bazı kişiler düğün için harcanacak paranın gereksiz olduğunu savunsa da, bu kullanıcıya göre düğün bir kez yaşanacak bir deneyim ve bu yüzden masraftan kaçınmamalı.

Bazı kişiler düğün için harcanacak paranın gereksiz olduğunu savunsa da, bu kullanıcıya göre düğün bir kez yaşanacak bir deneyim ve bu yüzden masraftan kaçınmamalı.

''Erkekler için belki o kadar anlamlı olmayabilir ama kadınlar için bir kere yaşanacak, unutulmaz bir anı. Bu yüzden 500.000 TL verilsin, ‘ya dünyayı gez ya da düğününü yap’ denilse, kesinlikle düğünümü yaparım. '' diyen genç kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

''Erkekler için belki o kadar anlamlı olmayabilir ama kadınlar için bir kere yaşanacak, unutulmaz bir anı. Bu yüzden 500.000 TL verilsin, ‘ya dünyayı gez ya da düğününü yap’ denilse, kesinlikle düğünümü yaparım. '' diyen genç kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

Önce videoyu izleyelim ardından gelen yorumlara bakalım👇

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