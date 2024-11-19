Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Davasının Görüldüğü Gün Almanya'da Olacak

Çünkü 2022'nin Aralık ayında Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise o gün Almanya gezisindeydi. Eski genel başkan programını iptal ederek gece saatlerinde Saraçhane'ye gelse de o dönem en önemli belediye başkanlarından birini yalnız bıraktığı için eleştirilmişti.