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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Davasının Görüldüğü Gün Almanya'da Olacak

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Davasının Görüldüğü Gün Almanya'da Olacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2024 - 11:08

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacağı duyurulmuştu. Hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşması için Kemal Kılıçdaroğlu partidaşlarına safları sıkılaştırın çağrısı yaptı ve bu çağrı mevcut genel başkan Özgür Özel tarafından olumlu karşılandı. Gözler doğal olarak Ekrem İmamoğlu'nun üstündeydi.

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Cuma günü görülecek davaya Özgür Özel de katılacak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek amaçlı gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

Cuma günü görülecek davaya Özgür Özel de katılacak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek amaçlı gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

Ekrem İmamoğlu'nun o tarihte "Adil bir Demokrasi İçin" başlıklı bir oturumda konuşmak için Berlin'de olacağı aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun o tarihte "Adil bir Demokrasi İçin" başlıklı bir oturumda konuşmak için Berlin'de olacağı aktarıldı.

Bunun bir tesadüf mü yoksa intikam mı olduğu sosyal medyada dile getirildi.

Bunun bir tesadüf mü yoksa intikam mı olduğu sosyal medyada dile getirildi.

Çünkü 2022'nin Aralık ayında Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise o gün Almanya gezisindeydi. Eski genel başkan programını iptal ederek gece saatlerinde Saraçhane'ye gelse de o dönem en önemli belediye başkanlarından birini yalnız bıraktığı için eleştirilmişti.

Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istenen dava günü Almanya'da bir konuşmada olacak.

Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istenen dava günü Almanya'da bir konuşmada olacak.

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