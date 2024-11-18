İzmir'de Dehşete Düşüren Olay: Valilik Devreye Girdi, 'Baba' Gözaltına Alındı
İzmir'de Dehşete Düşüren Olay: Valilik Devreye Girdi, 'Baba' Gözaltına Alındı
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Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.
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Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A. gözaltına alındı.
Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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allahim çok yanlış insanlara çocuk veriyorsun çok!