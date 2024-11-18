İzmir'de Dehşete Düşüren Olay: Valilik Devreye Girdi, 'Baba' Gözaltına Alındı

'Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.'