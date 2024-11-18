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İzmir'de Dehşete Düşüren Olay: Valilik Devreye Girdi, 'Baba' Gözaltına Alındı

İzmir'de Dehşete Düşüren Olay: Valilik Devreye Girdi, 'Baba' Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2024 - 21:49

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A. gözaltına alındı.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A. gözaltına alındı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İzmir Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.'

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allahim çok yanlış insanlara çocuk veriyorsun çok!