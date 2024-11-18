Kılıçlı Yemin Olayında Yeni Gelişme: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Disipline Sevk Edildi

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü’nün aktardığı bilgiye göre; yemin olayında teğmenlere ek olarak alay komutanı, tabur komutanı ve bölük komutanları da ihraç istemiyle disipline sevk edildi.