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Kılıçlı Yemin Olayında Yeni Gelişme: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Disipline Sevk Edildi

Kılıçlı Yemin Olayında Yeni Gelişme: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Disipline Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2024 - 22:14

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü’nün aktardığı bilgiye göre; yemin olayında teğmenlere ek olarak alay komutanı, tabur komutanı ve bölük komutanları da ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. Sözcü'nün aktardığına göre, bugün üç teğmene daha tebligat gitti. İhracı istenen teğmen sayısı 5'e yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. Sözcü'nün aktardığına göre, bugün üç teğmene daha tebligat gitti. İhracı istenen teğmen sayısı 5'e yükseldi.

Bu gelişmeler sonrasında bir gelişmeyi de gazeteci Nevşin Mengü duyurdu.

Bu gelişmeler sonrasında bir gelişmeyi de gazeteci Nevşin Mengü duyurdu.

Nevşin Mengü’nün haberine göre; “Son gelen bilgiye göre Yemin meselesi ile ilgili Ebru Eroglu ve 7 teğmen ile dönemin Alay komutanı,Tabur komutanı ve Bölük komutanları da ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.”

Nevşin Mengü’nün haberine göre; “Son gelen bilgiye göre Yemin meselesi ile ilgili Ebru Eroglu ve 7 teğmen ile dönemin Alay komutanı,Tabur komutanı ve Bölük komutanları da ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.”
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