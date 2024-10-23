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Selahattin Demirtaş da TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Açıklama Yaptı: "Saldırıyı Kınıyoruz"

Selahattin Demirtaş da TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Açıklama Yaptı: "Saldırıyı Kınıyoruz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 20:46 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 20:50

Türkiye bugün hain bir terör saldırısı ile sarsıldı. Ankara, Kahramankazan'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 4 kişi şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 14 de yaralı var. Saldırıya dair, farklı ülkeler de dahil pek çok siyasi isimden açıklama geldi.

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Düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralıların dışında rehinelerin de olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtilmişti.

Düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralıların dışında rehinelerin de olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtilmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaştığını belirten Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, operasyonun sona erdiğini, içerde herhangi bir rehine bulunmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz dakikalarda İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaştığını belirten Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, operasyonun sona erdiğini, içerde herhangi bir rehine bulunmadığını açıkladı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

Saldırı ile ilgili 'PKK' ihtimalleri üzerinde durulurken tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Saldırı ile ilgili 'PKK' ihtimalleri üzerinde durulurken tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz." diyen Demirtaş, demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz." diyen Demirtaş, demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

'Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.   

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.   

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz.'

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