Selahattin Demirtaş da TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Açıklama Yaptı: "Saldırıyı Kınıyoruz"
Selahattin Demirtaş da TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Açıklama Yaptı: "Saldırıyı Kınıyoruz"
Türkiye bugün hain bir terör saldırısı ile sarsıldı. Ankara, Kahramankazan'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 4 kişi şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 14 de yaralı var. Saldırıya dair, farklı ülkeler de dahil pek çok siyasi isimden açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralıların dışında rehinelerin de olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz dakikalarda İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaştığını belirten Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, operasyonun sona erdiğini, içerde herhangi bir rehine bulunmadığını açıkladı.
Saldırı ile ilgili 'PKK' ihtimalleri üzerinde durulurken tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.
"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz." diyen Demirtaş, demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın