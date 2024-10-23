Muharrem İnce'nin 2011'de Terörist Başı Öcalan'ın Af İhtimali Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri tüm ülkenin tepkisini çekti bildiğiniz üzere. Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın TBMM'de konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini söyledi.
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Bu çağrının ardından Muharrem İnce'nin 11 yıl önce mecliste yaptığı bir konuşma yeniden hatırlandı.
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Sözlerinin kayda geçmesi için söylediğini belirten İnce'nin "Tüm muhalifleri tutukluyorsunuz. Bunun tek sebebi var. Öcalan'ı affedeceksiniz." açıklaması, Devlet Bahçeli'nin tepki çeken açıklamasını hatırlattı.
İşte o sözler;
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