İçişleri Bakanlığı'na Ulaştığını Söyleyen Mehmet Akif Ersoy Operasyonun Son Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 4 şehidimiz ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda tesiste rehinelerin de bulunduğu öğrenilmiş, bu sırada olayla ilgili yayın yasağı gelmişti. Herkesin merakla beklediği bu konuda Gazeteci Mehmet Akif Ersoy açıklama yaptı.