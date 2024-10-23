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İçişleri Bakanlığı'na Ulaştığını Söyleyen Mehmet Akif Ersoy Operasyonun Son Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanlığı'na Ulaştığını Söyleyen Mehmet Akif Ersoy Operasyonun Son Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 20:10

Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 4 şehidimiz ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda tesiste rehinelerin de bulunduğu öğrenilmiş, bu sırada olayla ilgili yayın yasağı gelmişti. Herkesin merakla beklediği bu konuda Gazeteci Mehmet Akif Ersoy açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaştığını söyleyen Ersoy, operasyonun son durumu hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaştığını söyleyen Ersoy, operasyonun son durumu hakkında bilgi verdi.

Operasyonun tamamlandığını söyleyen Ersoy içeride rehinelerin olduğu bilgisinin asparagas olduğunu belirtti.

Operasyonun tamamlandığını söyleyen Ersoy içeride rehinelerin olduğu bilgisinin asparagas olduğunu belirtti.

İşte o açıklama;

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