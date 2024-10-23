TUSAŞ'a Gerçekleşen Saldırıda Rehin Alınan Bir Kişinin Yakını Konuştu: "Güvenli Bölgeye Alındıklarını Söyledi"

Ülkemiz yine acı bir olayla sarsıldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralıların olduğu saldırıda, tesiste rehinelerin olduğu da öğrenildi.