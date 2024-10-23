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TUSAŞ'a Gerçekleşen Saldırıda Rehin Alınan Bir Kişinin Yakını Konuştu: "Güvenli Bölgeye Alındıklarını Söyledi"

TUSAŞ'a Gerçekleşen Saldırıda Rehin Alınan Bir Kişinin Yakını Konuştu: "Güvenli Bölgeye Alındıklarını Söyledi"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 18:49 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 19:17

Ülkemiz yine acı bir olayla sarsıldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralıların olduğu saldırıda, tesiste rehinelerin olduğu da öğrenildi.

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Rehin alınan vatandaşlarımızdan birinin kardeşi olayla ilgili açıklama yaptı.

Rehin alınan vatandaşlarımızdan birinin kardeşi olayla ilgili açıklama yaptı.

Patlama ve silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirten vatandaş, aynı zamanda kardeşinin güvenli bölgeye alındıklarını da söylediğini açıkladı.

Patlama ve silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirten vatandaş, aynı zamanda kardeşinin güvenli bölgeye alındıklarını da söylediğini açıkladı.

İşte o açıklama;

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