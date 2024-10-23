TUSAŞ'a Gerçekleşen Saldırıda Rehin Alınan Bir Kişinin Yakını Konuştu: "Güvenli Bölgeye Alındıklarını Söyledi"
TUSAŞ'a Gerçekleşen Saldırıda Rehin Alınan Bir Kişinin Yakını Konuştu: "Güvenli Bölgeye Alındıklarını Söyledi"
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Rehin alınan vatandaşlarımızdan birinin kardeşi olayla ilgili açıklama yaptı.
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Patlama ve silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirten vatandaş, aynı zamanda kardeşinin güvenli bölgeye alındıklarını da söylediğini açıkladı.
İşte o açıklama;
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