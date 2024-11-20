İYİ Parti Grubunda Uluma Sesleri! Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'ye Atıfta Bulundu: "Ocak Dışısın"

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Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, toplantıda uluyan birisine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce verdiği tepkiyle yanıt verdi. Durum karşısında şaşıran Dervişoğlu, 'Ne desem şimdi sana? Bir ocağım olsa 'Ocak dışısın' diyeceğim ama...' diyerek güldü. Dervişoğlu'nun izleyiciye verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında izleyiciler arasında biri kurt gibi ulumaya başladı.
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Çıkan ses sonrası gülümseyen Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce benzer bir olayda verdiği tepkiye atıfta bulunarak, "Ne desem şimdi sana? Bir ocağım olsa 'Ocak dışısın' diyeceğim ama..." ifadelerini kullandı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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