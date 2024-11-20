Avustralya'da Tuvalete Giren Bir Kişi Seyircilerini Kayda Aldı: "Biri Beni İzliyor"

Hayvan çeşitliliği bakımından zengin bir yapıya sahip olan Avustralya'da tuvalete giren bir kişi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Tuvaletin havalandırma bölümünde 2 meraklı kurbağanın kendisini izlediğini gören sosyal medya kullanıcısı, o anları kayda alarak Amerikalı şarkıcı Rockwell'in 'Somebody's Watching Me' (Biri Beni İzliyor) parçası eşliğinde paylaştı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının bazıları durumu korkunç bulurken, bazıları ise kurbağaların çok sevimli olduğunu söyledi.