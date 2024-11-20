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Avustralya'da Tuvalete Giren Bir Kişi Seyircilerini Kayda Aldı: "Biri Beni İzliyor"

Avustralya'da Tuvalete Giren Bir Kişi Seyircilerini Kayda Aldı: "Biri Beni İzliyor"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
20.11.2024 - 09:33

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Hayvan çeşitliliği bakımından zengin bir yapıya sahip olan Avustralya'da tuvalete giren bir kişi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Tuvaletin havalandırma bölümünde 2 meraklı kurbağanın kendisini izlediğini gören sosyal medya kullanıcısı, o anları kayda alarak Amerikalı şarkıcı Rockwell'in 'Somebody's Watching Me' (Biri Beni İzliyor) parçası eşliğinde paylaştı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının bazıları durumu korkunç bulurken, bazıları ise kurbağaların çok sevimli olduğunu söyledi. 

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Avustralya'da tuvalete giren bir sosyal medya kullanıcısı, havalandırma bölümünde bekleyen kurbağaların kendisine bakışını kaydetti.

Avustralya'da tuvalete giren bir sosyal medya kullanıcısı, havalandırma bölümünde bekleyen kurbağaların kendisine bakışını kaydetti.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan içerik üreticisi, "Avustralya'da asla yalnız değilsin" notunu düştü. Gündem olan görüntülere bazıları 'korkutucu' yorumu yaparken bazıları ise kurbağaları sevimli buldu.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan içerik üreticisi, "Avustralya'da asla yalnız değilsin" notunu düştü. Gündem olan görüntülere bazıları 'korkutucu' yorumu yaparken bazıları ise kurbağaları sevimli buldu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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