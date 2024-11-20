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Güvenlik Görevlisi Müşteriyi Isırırsa Haber Olur! Alışveriş Merkezinde 'Köpek' Kavgası

Güvenlik Görevlisi Müşteriyi Isırırsa Haber Olur! Alışveriş Merkezinde 'Köpek' Kavgası

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
20.11.2024 - 10:06

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız arkadaşı ve onun köpeğiyle birlikte AVM'ye girmeye çalışan şahıs, güvenlik görevlisi tarafında içeriye alınmadı. Kız arkadaşının köpeğinin içeriye alınmamasına sinirlenen müşteri, güvenlik görevlisiyle kavga etti. Kavga esnasında yere düşen şahsın üzerine çıkan güvenlik görevlisi, müşterinin bacağını ısırdı. Akıllara durgunluk veren olay, gazetecilikte bir haberin eşine az rastlanır türde olması gerektiğini belirten 'Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, adam köpeği ısırırsa bu haberdir.' ifadesini hatırlattı.

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Bursa, Nilüfer'de kız arkadaşıyla birlikte bir AVM'ye giden genç, kız arkadaşının köpeğinin AVM'ye alınmamasına sinirlenerek güvenlik görevlisiyle kavga etti.

Bursa, Nilüfer'de kız arkadaşıyla birlikte bir AVM'ye giden genç, kız arkadaşının köpeğinin AVM'ye alınmamasına sinirlenerek güvenlik görevlisiyle kavga etti.

Tekme yumrukların karıştığı kavgada yere düşen müşteriyi bacağından ısıran güvenlik görevlisinin görüntüsü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tekme yumrukların karıştığı kavgada yere düşen müşteriyi bacağından ısıran güvenlik görevlisinin görüntüsü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Akılla durgunluk veren olan gazetecilikte bir olayın ilginçliğini vurgulayan "Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, adam köpeği ısırırsa bu haberdir." ilkesini hatırlattı.

Akılla durgunluk veren olan gazetecilikte bir olayın ilginçliğini vurgulayan "Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, adam köpeği ısırırsa bu haberdir." ilkesini hatırlattı.

Kavga sonrası karakola götürülen tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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