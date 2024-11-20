Dans Edip, Taş Kağıt Makas Oynadı: Kim Kardashian, Tesla'nın Optimus Robotu ile Bir Araya Geldi

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Magazin dünyasında sıklıkla vücut hatları ve sansasyon yaratan hareketleriyle gündeme gelen internet ünlüsü Kim Kardashian, Tesla'nın Optimus robotuyla bir araya geldi. Robotla sesli iletişim kuran Kardashian birlikte kalp yaptıktan sonra dans edip, taş kağıt makas oynadı. Robotun Tesla Cybercab içerisinde çekilmiş bir görüntüsünü de paylaşan Kardashian'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.
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İnternet ünlüsü Kim Kardashian, Tesla'nın robotik insanı Optimus ile bir araya geldi. Robotla kalp yaptıktan sonra dans edip, taş kağıt makas oynayan Kardashian o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Robotla sesli iletişim kuran Kardashian, Tesla Cybercab'a binen Optimus'la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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