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Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak 2025’te Başlıyor: Çok Tüketen Çok Ödeyecek

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak 2025’te Başlıyor: Çok Tüketen Çok Ödeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 09:20

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketicilere yönelik artık sübvansiyon dönemi sona erdi. Bu uygulama faturası aylık bin TL’yi aşan abonelere uygulanacak. Yaklaşık 2 milyon aboneyi etkileyecek bu uygulamayla sınırı aşan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.

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Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni uygulamaya göre artık çok tüketen çok ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.

Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni uygulamaya göre artık çok tüketen çok ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.

Yeni uygulama 1 Ocak 2025’te başlayacak.

Yeni uygulama 1 Ocak 2025’te başlayacak.

Türkiye genelinde mesken abonesi sayısı yaklaşık 40 milyon civarında. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelerin sayısı ise yaklaşık 1.2 milyon. 1 Ocak 2025’te başlayacak yeni uygulamayla sınırı aşan aboneler iki katı faturayla karşılaşacak.

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin kamu, özel ve diğer grupta yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin kamu, özel ve diğer grupta yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Kimler etkilenmeyecek?

Kimler etkilenmeyecek?

Uygulamadan bazı aboneler muaf tutuldu. 

Muaf tutulanlar: Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler.

Tarımsal faaliyetteki tüketiciler de bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

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