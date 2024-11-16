Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak 2025’te Başlıyor: Çok Tüketen Çok Ödeyecek

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketicilere yönelik artık sübvansiyon dönemi sona erdi. Bu uygulama faturası aylık bin TL’yi aşan abonelere uygulanacak. Yaklaşık 2 milyon aboneyi etkileyecek bu uygulamayla sınırı aşan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.