Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak 2025’te Başlıyor: Çok Tüketen Çok Ödeyecek
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak 2025’te Başlıyor: Çok Tüketen Çok Ödeyecek
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketicilere yönelik artık sübvansiyon dönemi sona erdi. Bu uygulama faturası aylık bin TL’yi aşan abonelere uygulanacak. Yaklaşık 2 milyon aboneyi etkileyecek bu uygulamayla sınırı aşan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.
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Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni uygulamaya göre artık çok tüketen çok ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelerin faturaları iki katına çıkacak.
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Yeni uygulama 1 Ocak 2025’te başlayacak.
Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin kamu, özel ve diğer grupta yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.
Kimler etkilenmeyecek?
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