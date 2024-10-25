Yeni Yılda Bazı Vergi Zamlarından Vazgeçilebilir: İsminin Açıklanmasını İstemeyen Yetkili Bloomberg’e Konuştu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla buluşmasında asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalini verdiğini yazan Bloomberg, bu kez isminin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırarak yeni bir iddiada bulundu. İddiaya göre Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine ulaşması için 2025’te bazı vergi zamlarından vazgeçilebilir.

Kaynak: Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberi