Yeni Yılda Bazı Vergi Zamlarından Vazgeçilebilir: İsminin Açıklanmasını İstemeyen Yetkili Bloomberg’e Konuştu
Yeni Yılda Bazı Vergi Zamlarından Vazgeçilebilir: İsminin Açıklanmasını İstemeyen Yetkili Bloomberg’e Konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla buluşmasında asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalini verdiğini yazan Bloomberg, bu kez isminin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırarak yeni bir iddiada bulundu. İddiaya göre Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine ulaşması için 2025’te bazı vergi zamlarından vazgeçilebilir.
Kaynak: Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44.11. Ancak yüzde 49.38 olarak açıklanan eylül ayı enflasyon verisiyle bu hedefin çok uzağında olduğu görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası enflasyonu düşürmenin yollarını ararken Bloomberg, ekonomi yönetiminin yeni hazırlıklar yaptığını iddia etti.
Bloomberg’de Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberinde kaynaklara göre 2025’te bazı vergi zamlarından vazgeçilebileceği konuşuluyor.
Söz konusu kaynaklar, özellikle enflasyona direkt etkisi olan akaryakıttaki vergi artışlarının yetkililer tarafından incelendiğini belirtiyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen kişiler bu vergilerin kaldırılmasının fiyat artışını kontrol altında tutmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Bu plan Merkez Bankası’nın kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için yardımcı bir adım olarak nitelendiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak söz konusu kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın henüz bir karar vermediğini ifade ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın