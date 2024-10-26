EPDK’dan Kritik Karar: Elektriğe “Gizli Zam Geliyor” İddiası

Ekonomist Şenol Babuşcu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun aldığı yeni kararla elektrik faturalarına yeni zam geleceğini iddia etti. Kararı “gizli zam” olarak yorumlayan Babuşcu, karardan etkilenen bazı konutlarda aylık faturanın 200 liradan 500 liraya çıkabileceğini söyledi.