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EPDK’dan Kritik Karar: Elektriğe “Gizli Zam Geliyor” İddiası

EPDK’dan Kritik Karar: Elektriğe “Gizli Zam Geliyor” İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.10.2024 - 17:49

Ekonomist Şenol Babuşcu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun aldığı yeni kararla elektrik faturalarına yeni zam geleceğini iddia etti. Kararı “gizli zam” olarak yorumlayan Babuşcu, karardan etkilenen bazı konutlarda aylık faturanın 200 liradan 500 liraya çıkabileceğini söyledi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yaşanan değişiklik sonrasında elektrik faturalarına “gizli zam” geleceğini ifade etti.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yaşanan değişiklik sonrasında elektrik faturalarına “gizli zam” geleceğini ifade etti.

"Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitleri yenilendi. Yeni tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor.”

"Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitleri yenilendi. Yeni tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor.”

“EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi.”

“EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi.”

“Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak.”

“Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak.”
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“Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek…”

“Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek…”

Şenol Babuşcu’nun paylaşımı 👇

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