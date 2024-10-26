EPDK’dan Kritik Karar: Elektriğe “Gizli Zam Geliyor” İddiası
EPDK’dan Kritik Karar: Elektriğe “Gizli Zam Geliyor” İddiası
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde değişikliğe gidildiği öğrenildi.
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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yaşanan değişiklik sonrasında elektrik faturalarına “gizli zam” geleceğini ifade etti.
"Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitleri yenilendi. Yeni tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor.”
“EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi.”
“Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak.”
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“Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek…”
Şenol Babuşcu’nun paylaşımı 👇
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