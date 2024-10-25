Motorin Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor: Motorine Bir Zam Daha Geldi
Motorin Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor: Motorine Bir Zam Daha Geldi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
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25 Ekim Cuma bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 85 kuruş zam yapıldı.
22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
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Ankara akaryakıt fiyatları
İzmir akaryakıt fiyatları
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