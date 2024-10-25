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Motorin Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor: Motorine Bir Zam Daha Geldi

Motorin Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor: Motorine Bir Zam Daha Geldi

Akaryakıt Benzin Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.10.2024 - 08:14

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine bir zam daha yapıldı. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

25 Ekim Cuma bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 85 kuruş zam yapıldı.

25 Ekim Cuma bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 85 kuruş zam yapıldı.

22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.

22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.89  TL

Motorin litre fiyatı: 42.77 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30  TL

Motorin litre fiyatı: 43.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.81TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

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