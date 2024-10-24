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Yeni Yasa Teklifi: Doğum Sonrası İzin 24 Haftaya Çıkarılsın, Kadın İki Yıl Vergiden Muaf Tutulsun

Yeni Yasa Teklifi: Doğum Sonrası İzin 24 Haftaya Çıkarılsın, Kadın İki Yıl Vergiden Muaf Tutulsun

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 10:24

MHP, Türkiye'de doğurganlığı artırmak için Meclis’e yeni bir yasa teklifi sundu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un yasa teklifinde doğum sonrası izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, doğum yapan kadının iki yıl gelir vergisinden muaf tutulması önerileri yer aldı.

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MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM’ye doğurganlık oranının artırılması için yasa teklifi sundu.

MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM’ye doğurganlık oranının artırılması için yasa teklifi sundu.

Yasa teklifinde doğum sonrası verilen iznin 8 haftada 24 haftaya çıkarılması ve doğum yapan kadının iki yol süreyle gelir vergisinden muaf tutulması önerileri yer alıyor.

Yasa teklifinde doğum sonrası verilen iznin 8 haftada 24 haftaya çıkarılması ve doğum yapan kadının iki yol süreyle gelir vergisinden muaf tutulması önerileri yer alıyor.

Kanun gerekçesinde ise Türkiye’de doğurganlık oranının düşmesi en önemli neden olarak gösterildi.

Kanun gerekçesinde ise Türkiye’de doğurganlık oranının düşmesi en önemli neden olarak gösterildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gerekçede yeni doğan her çocuğun aile bütçesine mali külfetine de dikkat çekildi. Bu nedenle doğum yapan kadından 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmemesi istendi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gerekçede yeni doğan her çocuğun aile bütçesine mali külfetine de dikkat çekildi. Bu nedenle doğum yapan kadından 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmemesi istendi.

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Kreş veya bakımevi olmayan kurumlarda görev yapan 0-6 yaş arasındaki çocuğu olan kadın devlet memurlarına kreş ödeneği verilmesi gerektiği belirtildi.

Kreş veya bakımevi olmayan kurumlarda görev yapan 0-6 yaş arasındaki çocuğu olan kadın devlet memurlarına kreş ödeneği verilmesi gerektiği belirtildi.

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