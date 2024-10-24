Yeni Yasa Teklifi: Doğum Sonrası İzin 24 Haftaya Çıkarılsın, Kadın İki Yıl Vergiden Muaf Tutulsun

MHP, Türkiye'de doğurganlığı artırmak için Meclis’e yeni bir yasa teklifi sundu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un yasa teklifinde doğum sonrası izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, doğum yapan kadının iki yıl gelir vergisinden muaf tutulması önerileri yer aldı.

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