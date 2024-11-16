Sübvansiyon Nedir? Elektrikte Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete Yayımlandı! Sübvansiyon Ne Demek?

'Sübvansiyon', devletin kişi ya da kurumlara mal veya hizmet olarak yaptığı yardımları ifade eder.

Türkçe'ye Fransızca'dan geçen bu kelimenin TDK karşılığı 'destekleme' olarak yer alıyor.

Devlet, sosyal ve ekonomik anlamda sübvansiyon desteği sağlayabilir. Bu duruma örnek olarak Türkiye'de, başta elektrik faturaları olmak üzere pek çok alanda belli bir limite kadar devlet desteği verilmesi gösterilebilir. Ancak yeni karara göre, elektrikte sübvansiyon desteği belirlenen sınırı aşan abonelere verilmeyecek.