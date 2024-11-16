Sübvansiyon Nedir? Elektrikte Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete Yayımlandı! Sübvansiyon Ne Demek?
Sübvansiyon Nedir? Elektrikte Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete Yayımlandı! Sübvansiyon Ne Demek?
Elektrikte sübvansiyon kararı 16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelere sübvansiyon desteği kalktı. Yaklaşık 2 milyon abone bu desteği alamayacak ve iki katı faturayla karşılaşacak. Bir diğer anlamıyla çok tüketen çok ödeyecek. Peki Sübvansiyon Ne Anlama Geliyor? Sübvansiyon Desteğinin Kalkması Ne Demek? Sübvansiyon Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik sübvansiyonlarına ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olan aboneler, sübvansiyon desteğinden yararlanmayacak. Peki, bu karar ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sübvansiyon Nedir? Sübvansiyon Ne Demek?
Elektrik Faturalarında Sübvansiyon Desteğinin Kalkması Ne Anlama Geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın