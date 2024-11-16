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Sübvansiyon Nedir? Elektrikte Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete Yayımlandı! Sübvansiyon Ne Demek?

Sübvansiyon Nedir? Elektrikte Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete Yayımlandı! Sübvansiyon Ne Demek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 11:54

Elektrikte sübvansiyon kararı 16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelere sübvansiyon desteği kalktı. Yaklaşık 2 milyon abone bu desteği alamayacak ve iki katı faturayla karşılaşacak. Bir diğer anlamıyla çok tüketen çok ödeyecek. Peki Sübvansiyon Ne Anlama Geliyor? Sübvansiyon Desteğinin Kalkması Ne Demek? Sübvansiyon Nedir?

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik sübvansiyonlarına ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olan aboneler, sübvansiyon desteğinden yararlanmayacak. Peki, bu karar ne anlama geliyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik sübvansiyonlarına ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olan aboneler, sübvansiyon desteğinden yararlanmayacak. Peki, bu karar ne anlama geliyor?

1 Ocak 2025'te başlayacak yeni düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovatsaat ve üzeri elektrik tüketen abonelere verilen sübvansiyon desteği kalkacak. Yaklaşık 2 milyon abone, iki katı fatura ile karşılaşacak.

Bu düzenlemeyle birlikte 'Sübvansiyon nedir?' sorusu merak edilmeye başlandı.

Sübvansiyon Nedir? Sübvansiyon Ne Demek?

Sübvansiyon Nedir? Sübvansiyon Ne Demek?

'Sübvansiyon', devletin kişi ya da kurumlara mal veya hizmet olarak yaptığı yardımları ifade eder.

Türkçe'ye Fransızca'dan geçen bu kelimenin TDK karşılığı 'destekleme' olarak yer alıyor.

Devlet, sosyal ve ekonomik anlamda sübvansiyon desteği sağlayabilir. Bu duruma örnek olarak Türkiye'de, başta elektrik faturaları olmak üzere pek çok alanda belli bir limite kadar devlet desteği verilmesi gösterilebilir. Ancak yeni karara göre, elektrikte sübvansiyon desteği belirlenen sınırı aşan abonelere verilmeyecek.

Elektrik Faturalarında Sübvansiyon Desteğinin Kalkması Ne Anlama Geliyor?

Elektrik Faturalarında Sübvansiyon Desteğinin Kalkması Ne Anlama Geliyor?

Yeni kararla yıllık 5 bin kilovatsaat ve üzeri tüketim gerçekleştiren abonelere artık devlet desteği sağlanmayacak. Düzenlemeden yaklaşık 2 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

Uygulamayla yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketen aboneler iki katı fatura ödeyecek.

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