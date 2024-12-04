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Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu İçin Enflasyon Tahminini Açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu İçin Enflasyon Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 12:31

Yeni yıl için geri sayım başlarken açıklanan ekonomi verileri 2025’in nasıl geçeceğine dair bir mesaj veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Kasım 2024 enflasyon verilerini dün (3 Aralık 2024) açıkladı. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu. 

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. Ancak TÜİK’in açıkladığı veriyle Merkez’in enflasyon hedefinin tutması oldukça güçleşti.

Resmi veriler adeta kördüğüme dönerken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı X’ten yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

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TÜİK, merakla beklenen ve 2025’in ekonomik durumunu, cebimizi etkileyecek enflasyon verilerini güncelledi. 3 Aralık 2024’te açıklanan kasım ayı verilerine göre enflasyon beklentilerin üzerinde arttı.

TÜİK, merakla beklenen ve 2025’in ekonomik durumunu, cebimizi etkileyecek enflasyon verilerini güncelledi. 3 Aralık 2024’te açıklanan kasım ayı verilerine göre enflasyon beklentilerin üzerinde arttı.

TÜİK, kasım ayı enflasyonu 2,24 oldu. Yıllık enflasyon ise 47,09 olarak açıklandı.

Ancak bu veriler Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 44 enflasyon hedefinin uzağında. Aralık enflasyonu yüzde 2 gelirse yıllık enflasyon yüzde 45,77 olacak.

Ancak bu veriler Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 44 enflasyon hedefinin uzağında. Aralık enflasyonu yüzde 2 gelirse yıllık enflasyon yüzde 45,77 olacak.

TÜİK’in verileri ve Merkez Bankası’nın hedefi kafalardaki soru işaretlerini artırırken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de yıllık enflasyon tahminini paylaştı.

TÜİK’in verileri ve Merkez Bankası’nın hedefi kafalardaki soru işaretlerini artırırken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de yıllık enflasyon tahminini paylaştı.

“Yüzde 45,76 oranında tamamlanır.”

“Yüzde 45,76 oranında tamamlanır.”
twitter.com

Kasım ayının manşet enflasyonu % 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon % 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.

Eğilmez'in takipçilerinden gelen bazı sorulara yanıtları ise şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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